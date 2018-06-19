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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Сотрудники филиала "Оренбургэнерго" проводят расчистку просек охранных зон ЛЭП

Сотрудники филиала Оренбургэнерго проводят расчистку просек охранных зон ЛЭП

20 июня 2018, 14:16
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ОРЕНБУРГЭНЕРГО

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В рамках ремонтной программы 2018 года сотрудники филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") - "Оренбургэнерго" проводят расчистку просек охранных зон линий электропередачи (ЛЭП). В этом году специалистами запланировано расчистить от деревьев и кустарников территорию общей площадью 521 гектар.

– Освобождение просек воздушных линий от поросли – одна из задач ремонтной кампании, – рассказал Виктор Сальцев, заместитель главного инженера по техническому развитию и эксплуатации филиала "Оренбургэнерго". – Расчистка позволяет снизить вероятность возникновения аварийных ситуаций – обесточивания ЛЭП из-за падения стволов или веток деревьев на провода, минимизировать риск возникновения лесных пожаров из-за коротких замыканий.

Расчистки просек воздушных линий выполняются двумя способами: вручную и с применением специальной техники. В первом случае специалисты используют бензопилы, а во втором – тракторы с навесным мульчерным оборудованием, которое без труда срезает не только кустарники, но и деревья диаметром ствола до 10-16 см, измельчает их до состояния мелкой щепы, а затем устилает этой щепой поверхность земли. После такой расчистки утилизация древесных отходов уже не требуется.

Все мероприятия производятся в строгом соответствии с нормативными правилами и требованиями природоохранного законодательства.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерго"
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