Специалисты Белгородэнерго за четыре месяца пресекли около двухсот фактов хищения электроэнергии

В ходе рейдов и проверок систем учета электроэнергии потребителей специалисты филиала ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" с января по апрель текущего года выявили и пресекли 196 фактов незаконного потребления электрической энергии общим объемом порядка 2,5 миллионов кВтч. По количеству нарушений лидируют физические лица, по объемам — юридические.

Рейды как наиболее эффективный способ борьбы с хищениями электроэнергии энергетики проводят регулярно. Особое внимание уделяется работе с потребителями, которые ранее уже были уличены в незаконном энергопотреблении.

В ходе последней проверки, проведенной в Новооскольском районе Белгородской области совместно с представителями УМВД, администрации и средств массовой информации, энергетики выявили факт безучетного потребления электроэнергии в плодопитомнике села Немцево.

Резкое снижение энергопотребления, наблюдавшееся здесь в последнее время, вызвало подозрение специалистов отдела учета электроэнергии Новооскольского РЭС. В присутствии представителя владельца электромонтеры проверили показания счетчика под нагрузкой и без, обнаружив в итоге факт вмешательства в работу электросчетчика. Прибор тут же сняли с учета, а нарушителю сделали перерасчёт потребленной электроэнергии, исходя из максимальной потребляемой мощности, умноженной на часы работы предприятия.

Владелец питомника признал вину и согласился добровольно компенсировать нанесенный компании ущерб. В противном случае за возмещением издержек энергетики вынуждены были бы обратиться в суд, а нарушителя, помимо погашения ущерба, ждала бы компенсация судебных издержек.

"С хищениями и потерями мы боремся постоянно, — рассказывает заместитель начальника Новооскольского РЭС по реализации услуг Александр Захаров. — Недобросовестные потребители прибегают к разным способам хищений: вмешиваются в работу счётчиков, делают набросы на провода, устраивают скрытые проводки. Однако, как только мы обнаруживаем утечку, сразу по особо сомнительным объектам проводим рейды. Плохо, что не все потребители еще понимают: ответственности всё равно не удастся избежать и мнимая экономия обернётся многократными штрафами. Дешевле и спокойнее установить энергосберегающее оборудование и честно оплачивать потребленную электроэнергию".

Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" напоминает, что законодательство предусматривает строгое наказание в отношении энерговоров. В случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа. Следует отметить, что с 1 января 2016 г. в России ужесточена административная ответственность за самовольное подключение к сетям и использование электроэнергии, а также нарушение правил пользования электроэнергией и правил устройства и эксплуатации энергопотребляющих установок. В частности, увеличены размеры штрафов за самовольное подключение и использование электроэнергии.

От преступных действий похитителей в значительной степени страдают и добросовестные потребители, исправно оплачивающие счета за электроэнергию: из-за краж происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника, повышается вероятность аварий, пожаров и несчастных случаев.

Сообщения о хищениях электроэнергии и оборудования круглосуточно принимаются по телефону прямой линии ПАО "МРСК Центра" 8-800-50-50-115 или 13-50.