Т Плюс: подключение "проблемных домов" к системе теплоснабжения должно проходить без нарушения требований и норм законодательства

Ежегодно энергетики Саратовского филиала "Т Плюс" проводят комплексную работу по подключению к централизованному теплоснабжению объектов нового жилищного строительства, которое начинается от выдачи технических условий и разработки необходимой документации, до организации строительства теплотрасс к новым объектам. Только в 2017 году в областном центре были обеспечены тепловой энергией свыше 60 различных объектов. В новом, 2018 году, работа в этом направлении продолжена, уже 7 новостроек благополучно включены в городскую систему теплоснабжения.

Нельзя не отметить тот факт, что одним из сложных направлений в данной функциональной деятельности является подключение к теплу объектов-долгостроев или домов обманутых дольщиков. Без поддержки региональной власти и подключения строительных организаций решить проблему ввода в эксплуатацию не всегда возможны. К сожалению, такие случаи не единичны. Бывают ситуации, когда застройщики снимают с себя ответственность, перекладывая свои риски, связанные с возможным неисполнением обязательств. Например, история с проблемным многоквартирным домом по ул. Бардина, 10. Чтобы подключить дом к центральной системе, необходимо построить 67 метров тепловых сетей, в соответствии с техническими условиями, выданными Саратовским филиалом "Т Плюс", а не 10 метров, как было озвучено на заседании рабочей группы по проблемам обманутых дольщиков. Стоит отметить, что плата за подключение устанавливается регулирующим органом в соответствии с постановлением Правительства РФ №307 от 16.04.12г. "О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ", постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012г. № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", а также приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013г. № 760-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения". В данном случае, общая стоимость подключения, с учетом строительства 67 метров теплотрассы, составляет 1,2 млн. рублей.

В соответствии с правилами подключения, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 307 от 16.04.2012г., ресурсоснабжающая организация обязана обеспечить подключение тепловых сетей до инженерно-технических сетей объекта собственными силами за счет средств застройщика. Энергетики не раз отмечали, что одним из главных критериев успешной реализации подключения является тесный и конструктивный диалог с партнерами-застройщиками.