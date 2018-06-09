 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Волгоградские энергетики МРСК Юга осветили ночной матч чемпионата мира по футболу

Волгоградские энергетики МРСК Юга осветили ночной матч чемпионата мира по футболу

20 июня 2018, 15:45
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВОЛГОГРАДЭНЕРГО, ЧМ-2018

Обсудить на форуме

157 просмотров

"Наши специалисты вчера, в ходе первого в Волгограде матча чемпионата мира по футболу между командами Англии и Туниса, продемонстрировали высокий профессионализм. Обеспечена высокая надежность электроснабжения как самих спортивных объектов, так и всей сопутствующей инфраструктуры. 300 человек, работая в круглосуточном режиме, контролируют состояние всего энергокомплекса, готовы реагировать на любые изменения. Уверен, что и следующие матчи пройдут также безупречно. Всем болельщикам желаю красивой игры и запоминающихся голов!" - сообщил генеральный директор ПАО "МРСК Юга" Борис Эбзеев.

Матч состоялся поздним вечером 18 июня, открыв серию футбольных сражений, которые пройдут на новом волгоградском стадионе в рамках мундиаля. Максимальная пиковая нагрузка стадиона "Волгоград Арена" во время ночного матча была зафиксирована в 22.40 и превысила 3,6 МВт.

В горячие дни чемпионата волгоградские энергетики МРСК Юга работают в особом режиме, непрерывно взаимодействуя со службами эксплуатации сетей электроснабжения стадиона.

Во время состоявшегося матча бесперебойное энергоснабжение "Волгоград Арены" обеспечивали специалисты сразу нескольких служб МРСК Юга: подстанций, релейной защиты и автоматики, линий электропередач, изоляции и защиты от перенапряжений. Передача электроэнергии к стадиону осуществлялась с подстанции 110 кВ "ТДН".

Сотрудники волгоградского филиала МРСК Юга оказали профессиональную помощь в организации электроснабжения стадиона техническим службам "Волгоград Арены" во время подготовки и проведения матча, а также осуществляли оперативный мониторинг на всех объектах, снабжающих электроэнергией инфраструктуру мундиаля.

Работу по его электроснабжению в день первого в Волгограде матча чемпионата круглосуточно координировал Ситуационно-аналитический центр ЧМ, созданный для предотвращения нарушений электроснабжения и максимально оперативного реагирования. Для обеспечения надежного энергоснабжения мирового футбольного первенства на дежурстве находятся более 300 сотрудников филиала, задействовано более 70 единиц техники.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"
Другие новости рубрики ФСК ЕЭС, МРСК
За пять месяцев в Северной Осетии более 850 потребителей остались без электроэнергии за долги
Сотрудники
Бригада Ефремовского ГРЭС филиала
Более 400 млн рублей долгов накопили предприятия ЖКХ региона за потребленную электроэнергию
Эта новость часть сюжета ЧМ 2018
Другие новости сюжета:

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно