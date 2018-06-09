Волгоградские энергетики МРСК Юга осветили ночной матч чемпионата мира по футболу

"Наши специалисты вчера, в ходе первого в Волгограде матча чемпионата мира по футболу между командами Англии и Туниса, продемонстрировали высокий профессионализм. Обеспечена высокая надежность электроснабжения как самих спортивных объектов, так и всей сопутствующей инфраструктуры. 300 человек, работая в круглосуточном режиме, контролируют состояние всего энергокомплекса, готовы реагировать на любые изменения. Уверен, что и следующие матчи пройдут также безупречно. Всем болельщикам желаю красивой игры и запоминающихся голов!" - сообщил генеральный директор ПАО "МРСК Юга" Борис Эбзеев.

Матч состоялся поздним вечером 18 июня, открыв серию футбольных сражений, которые пройдут на новом волгоградском стадионе в рамках мундиаля. Максимальная пиковая нагрузка стадиона "Волгоград Арена" во время ночного матча была зафиксирована в 22.40 и превысила 3,6 МВт.

В горячие дни чемпионата волгоградские энергетики МРСК Юга работают в особом режиме, непрерывно взаимодействуя со службами эксплуатации сетей электроснабжения стадиона.

Во время состоявшегося матча бесперебойное энергоснабжение "Волгоград Арены" обеспечивали специалисты сразу нескольких служб МРСК Юга: подстанций, релейной защиты и автоматики, линий электропередач, изоляции и защиты от перенапряжений. Передача электроэнергии к стадиону осуществлялась с подстанции 110 кВ "ТДН".

Сотрудники волгоградского филиала МРСК Юга оказали профессиональную помощь в организации электроснабжения стадиона техническим службам "Волгоград Арены" во время подготовки и проведения матча, а также осуществляли оперативный мониторинг на всех объектах, снабжающих электроэнергией инфраструктуру мундиаля.

Работу по его электроснабжению в день первого в Волгограде матча чемпионата круглосуточно координировал Ситуационно-аналитический центр ЧМ, созданный для предотвращения нарушений электроснабжения и максимально оперативного реагирования. Для обеспечения надежного энергоснабжения мирового футбольного первенства на дежурстве находятся более 300 сотрудников филиала, задействовано более 70 единиц техники.