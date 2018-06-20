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Walmart планирует запустить блокчейн-энергосеть

Walmart планирует запустить блокчейн-энергосеть

20 июня 2018, 17:45
Рубрика: В мире
Метки: ИННОВАЦИИ

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Американская торговая сеть Walmart анонсировала новую технологию — энергосеть, которая будет работать на базе распределенного реестра. Она будет способна ограничивать поставку электричества, а также платить за него криптовалютой. Компания подала заявку на патент в конце 2017 года

Сотрудники Walmart рассказали как эта технология может быть полезна пользователю. Решение поможет бороться с неэффективным использованием электроэнергии бытовой техникой и другими устройствами. Фактически, система позволит лимитированно выдавать каждому устройству определенное количество криптовалюты. С ее помощью техника сможет покупать нужное количество энергии за определенный период.

Кроме того, устройства, в случае плохих расчетов, смогут "делиться" криптовалютой и энергией между собой — это позволит поддерживать работоспособность всей системы в течение определенного времени. "Транзакции будут записываться в блокчейн, и владелец сможет отследить, какое устройство потребляет больше энергии, чем нужно", — говорится в патенте.

Также разработку можно запрограммировать так, чтобы она могла продавать лишнюю валюту или откладывала ее до следующего месяца.

Хайтек

Компания:

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