За пять месяцев в Северной Осетии более 850 потребителей остались без электроэнергии за долги

В течение пяти месяцев текущего года в филиал МРСК Северного Кавказа – "Севкавказэнерго" (входит в ГК "Россети") от гарантирующего поставщика электроэнергии было получено 21 936 заявок на введение режима ограниченного энергопотребления абонентов, которые не платили за электроэнергию два или более расчетных периода. Из них 852 потребителя отключены от питающей линии, остальные погасили долги до приезда энергетиков. Как отмечают в энергокомпании, по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года количество должников, оставшихся без электроэнергии, снизилось на 40 %.

Лидером по количеству отключенных от электроэнергии оказалась зона ответственности Владикавказских городских электрических сетей – столица республики и прилегающие поселки. Из 4 209 заявок, поданных на ограничение электроснабжения, 265 неплательщиков остались без электроэнергии, остальные поторопились оплатить свою задолженность, не дожидаясь отключения от сети. Среди оставшихся без света – 20 объектов юридических лиц и 245 физических лиц.

Теперь неплательщикам, желающим вновь иметь свет в доме, придется не только полностью погасить свой накопленный долг перед сбытовой компанией, но и оплатить услуги филиала МРСК Северного Кавказа – "Севкавказэнерго" за подключение обесточенных объектов к линии электропередачи.

Одними из наиболее законопослушных, как и ранее, оказались потребители Дигорского района. Здесь под угрозой отключения от электропитания находились 758 потребителей, из которых лишь 7 абонентов-неплательщиков лишились электроэнергии, остальные оплатили долги еще до введения режима ограниченного энергопотребления. В Правобережном районе в январе-мае оказалось 1 727 абонентов-должников, в результате здесь всего 25 объектов обесточены за долги.

Введение частичного или полного ограничения режима потребления электрической энергии потребителям производится в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" по инициативе энергосбытовой компании, перед которой не исполнены обязательства по договору энергоснабжения на основании ее письменного уведомления о необходимости введения ограничения режима потребления, переданного в сетевую организацию.



Энергетики напоминает, что оказаться обесточенными могут абоненты, не оплатившие два или более расчетных периода. Такой порядок предусмотрен Правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденных Правительством РФ 17 февраля 2014 г. В соответствии с Постановлением Правительства №354, домовладения вначале могут отключить с опоры или трансформаторного пункта на непродолжительное время. При этом оно будет восстановлено только после выплаты суммы долга или заключения соглашения о реструктуризации задолженности.