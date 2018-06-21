Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак переизбран в состав совета директоров ПАО "НК "Роснефть" на годовом собрании акционеров компании.

Также в совет директоров вошли глава Marcuard Holding Ханс-Йорг Рудлофф, помощник Президента РФ Андрей Белоусов, главный исполнительный директор ПАО НК "Роснефть" Игорь Сечин, президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Алсуваиди Файзал, главный исполнительный директор Glencore International AG и Glencore plc Айван Глазенберг, президент BP Роберт Дадли, президент ВР по региону Бразилия, Уругвай, Венесуэла и Колумбия Гильермо Кинтеро.

В качестве независимых директоров "Роснефти" утверждены действующие члены: исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, профессор кафедры федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" Олег Вьюгин и председатель комитета акционеров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер.