Anglo American продала часть медного проекта в Перу японцам

Международная горнодобывающая компания Anglo American подписала соглашение о продаже 21,9% акций крупного медедобывающего проекта Quellaveco в Перу японской группе Mitsubishi за $600 млн. Сделку планируется закрыть в третьем квартале текущего года.

В мае текущего года Anglo American сообщала, что хочет уменьшить свою долю в Quellaveco до 50-70% по сравнению с прежними 81,9%. Теперь она будет иметь 60% против почти 40% у Mitsubishi. Средства, полученные от продажи акций, будут вложены в реализацию проекта. Планируется, что разработка его технико-экономическое обоснование будет завершено летом текущего года.

Месторождение Quellaveco на юге Перу, согласно данным разведки, содержит 7,5 млн. т меди, а также попутные молибден и серебро. Однако оно расположено в труднодоступном горном районе на высоте около 3500 м над уровнем моря. Из-за предполагаемых высоких затрат Anglo American приостановила реализацию этого проекта в 2013 г. Но подъем на мировом рынке меди, очевидно, делает его снова рентабельным.

Американская строительная компания Fluor Corp в апреле текущего года получившая контракт на выполнение вскрышных работ, сообщает, что они могут быть выполнены к концу 2019 г. Предполагаемый объем добычи меди в концентрате на Quellaveco оценивается в 225 тыс. т в год.