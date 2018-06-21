Энергетики филиала "Ингушэнерго" провели акцию "Стоп, энерговор!"

Специалисты Карабулакских районных электросетей филиала МРСК Северного Кавказа – "Ингушэнерго" (входит в ГК "Россети") провели информационно-разъяснительную акцию "Стоп, энерговор!" направленную на борьбу с неучтенным потреблением электроэнергии.

Рабочая группа проверила работу электроустановок и сверили показания приборов учета в домах по улицам Рюмакова – по четырем из девятнадцати адресов зафиксированы набросы на провода, монтирование скрытой розетки прямо на опоре линии электропередачи и потребление ресурса в отсутствии договора энергоснабжения.

В каждом случае специалисты провели разъяснительные беседы – нарушителям объяснили, что под энерговоровством подразумевается потребление электроэнергии без соответствующего прибора учета или же вмешательство (как умышленное, так и неумышленное) в работу электросчетчика, его замена и перенос сторонними лицами без согласования с энергокомпанией, несоблюдение сроков информирования поставщика о выходе из строя прибора учета, потребление ресурса в отсутствие заключенного в установленном порядке договора, "скрытая" проводка, подключение до счетчика, "набросы" на линии электропередачи и т.д.

Абоненты получили листовки и памятки с информацией о возможных последствиях неучтенного потребления электроэнергии и размерами штрафов за неучтенное потребление электроэнергии, а рядом с их домовладениями появились яркие стикеры, предупреждающие окружающих о том, что "здесь живет энерговор".

"Удивительный факт, но люди легко мирятся со своей недобросовестностью как потребителя, пока это не стало достоянием соседей, односельчан и родственников. Общественная огласка – хороший мотиватор отказаться от противоправных действий, - рассказывает директор филиала "Ингушэнерго" Султан Цечоев. – И, тем не менее, главная задача акции не в обличении и наказании. Мы хотим донести до жителей республики, что неучтенное потребление электроэнергии – это не только серьезное административное, а в отдельных случаях уголовное наказание. Неоплаченные долги и воровство ресурса приводят к снижению качества электроэнергии, аварийным отключениям и увеличению времени подключения при ремонте сетей, недофинансированию ремонтных и инвестиционных программ, пожарам и гибели людей".

Филиал МРСК Северного Кавказа напоминает: о любых фактах хищения электроэнергии, проникновения на энергообъекты, подозрительных лицах, предметах, оставленных вблизи подстанций, нарушениях охранной зоны ЛЭП можно сообщать по телефону "горячей линии" 8 800 775-91-12 (звонок бесплатный, круглосуточный). По каждому обращению энергетики проведут проверку и выявят виновных.

Согласно статье 7.19 Кодекса об административных правонарушениях, самовольное подключение к сетям, а также самовольное (безучетное) использование электроэнергии влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 до 15 тыс. руб.; на юридических лиц − от 100 до 200 тыс. рублей. Уголовная ответственность за хищение электроэнергии предусматривает меру наказания по ст. 165 УК РФ в виде лишения свободы до двух лет.