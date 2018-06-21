ФСК ЕЭС обеспечит выдачу 346 МВт мощности Зарамагской ГЭС-1 в энергосистему Северного Кавказа

Начато строительство заходов линии электропередачи 330 кВ "Нальчик – Владикавказ-2" на Зарамагскую ГЭС-1. Реализация схемы выдачи мощности станции позволит сократить дефицит электрической мощности в Северо-Осетинской энергосистеме более чем в 2,5 раза.

Будет произведена врезка в существующую воздушную линию электропередачи, в результате чего образуются две новые ЛЭП 330 кВ, которые соединят Зарамагскую ГЭС-1 с действующими подстанциями 330 кВ "Нальчик" в Кабардино-Балкарии и "Владикавказ-2" в Республике Северная Осетия – Алания. На трассе двухцепных ЛЭП протяженностью 39 км будут установлены 198 опор и смонтировано 150 км провода. Новые линии оснастят ограничителями перенапряжения, датчиками контроля гололедной нагрузки.

Линии будут проложены на высоте более 1,5 тыс. метров по хребту Суанграг, склонам гор Шагдусан и Аллардыраг, а также через реку Ардон. По трассе линий будут сооружены шесть мостов для проезда спецтехники к месту строительства. В труднодоступной местности 25 опор установят при помощи вертолетов.

Для предотвращения гибели птиц и сбоев в электроснабжении потребителей опоры новых ЛЭП будут оборудованы птицезащитными устройствами. Для безопасности воздушных судов на линиях установят специальные информационные знаки.

Каскад Зарамагских ГЭС в Алагирском районе Республики Северная Осетия – Алания строит компания "РусГидро". Зарамагская ГЭС–1 будет вырабатывать 850 млн кВт·ч в год, что позволит сократить энергодефицит в Республике Северная Осетия – Алания с 80% до 30%.

