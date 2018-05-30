Кабель без опасности: результаты работы за прошедший период

Совместная инициатива "Кабель без опасности" опубликовала итоги своей эффективной работы по оздоровлению рынка кабельно-проводниковой продукции (КПП), проведенной с января по конец мая 2018 года. Напомним, что основной целью проекта является борьба с фальсифицированным и контрафактным товарооборотом на российском рынке КПП. Компания "Элком-Электро" является активным участником данного проекта и поддерживает все его инициативы.

Эти пять месяцев оказались весьма плодотворными для проекта: сказалось влияние больших инициатив, заложенных еще в 2017 году. Рабочая группа проекта функционирует на постоянной основе, реализуя весь перечень утвержденных мероприятий и разрабатывая новые меры, направленные на гармонизацию рынка. При этом, проект набирает стремительные обороты – это подтверждается в регулярной отчетности проекта.

В отчете отображены результаты деятельности инициативы "Кабель без опасности" и ее участников: итоги мониторинга рынка КПП и рынка ее сертификации, меры надзорных органов за указанный период, информация о ходе реализации пилотного проекта по входному контролю КПП на объектах капитального строительства. Документ содержит информацию о результатах тестирования, различных проверок и испытаний, о конкретных нарушителях и контрафактной продукции, о недействительных сертификатах, об отозванных аккредитациях у сертифицирующих организаций и мерах государственного регулирования.

Здесь же подведены итоги расширенного заседания Координационного совета проекта "Кабель без опасности", прошедшего 24 мая в Ростове-на-Дону. Мероприятие объединило на свое площадке около 35 заводов-изготовителей КПП, дистрибьюторов различного уровня, строительные, монтажные организации и контрольно-надзорные органы. Руководство Южного межрегионального Управления Росстандарта, курирующего деятельность в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, Республике Крым. В апреле этого года подобное мероприятие проходило в Северо-Западном округе, в Санкт-Петербурге.

Успешный опыт проекта "Кабель без опасности" переходит на международный уровень. Комиссия промышленной политики при Совете министров Республики Беларусь предписало нижестоящим органам и организациям поддерживать всесторонний обмен информацией с одним из создателей проекта "Кабель без опасности" - НП "Ассоциацией "Электрокабель". Копия официального протокола представлена в отчете.

И это еще не все. Отчет изобилует конкретными данными, отражающие эффективность всех реализуемых мероприятий проекта – цифрами, списками с реальными наименованиями компаний и продукции, ссылками на официальные документы и многим другим. Предлагаем вам ознакомиться с отчетом результатов деятельности "Кабель без опасности" по состоянию на 31 мая 2018 года подробнее >>>