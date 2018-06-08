Казанские электрические сети приступили ко второму этапу внедрения элементов "Умных сетей"

Концепция "Smart Grid" - "умные сети" – очередной инновационный проект ОАО "Сетевая компания", первый этап которого успешно реализован в 2017 году в городах Казань, Набережные Челны, Нижнекамск. Его цель - сокращение перерывов в электроснабжении потребителей за счет автоматизации распределительной сети. Была проведена модернизация 33 объектов городской кабельной линии 10 кВ, "умные сети" обслуживают сейчас территорию, на которой проживает 72 тысячи татарстанцев.

В Казанских электрических сетях концепцию, направленную на повышение надежности электроснабжения, воплощают в растущих жилых микрорайонах татарстанской столицы. Так, первый этап был проведен в активно застраиваемом жилом комплексе "Салават купере".

В этом году компания приступила ко второму этапу внедрения "умных сетей" - сейчас столичные энергетики устанавливают оборудование в микрорайоне Азино (район улицы Глушко) в РТП-89 и РТП-146.

После его монтажа и пусконаладки все данные будут поступать диспетчеру, а он, в свою очередь, в режиме реального времени, сможет увидеть значения уровня тока, напряжения на распределительных пунктах и трансформаторных подстанциях, а при необходимости - управлять электрической сетью: выполнять оперативные переключения, осуществлять ввод (или вывод) необходимого оборудования. При аварийных отключениях система способна самостоятельно оценить сложившуюся ситуацию, определить и выделить поврежденный участок и восстановить электроснабжение потребителей.

"Фантастика становится реальностью", - так образно характеризует новое техническое решение начальник Службы распределительных сетей КЭС Сиринат Шагеев, поясняя, что в случае аварийного отключения линии электропередач, необходимые переключения будут произведены в течение одной минуты без участия человека, то есть без выезда оперативно-выездной бригады с целью поиска места повреждения. А значит не будут иметь значение такие факторы как удаленность от Восточного РЭС, высокая загруженность автомагистрали и плотность застройки. "Уникальность этого проекта заключается еще и в возможности объединить через "нити" электроснабжения два растущих микрорайона и два центра питания с аналогичными названиями – подстанции "Азино" и "Константиновка", - отмечает начальник службы.

Еще одно преимущество новой технологии: мгновенное устранение аварийных ситуаций в электрических сетях, что позволяет быть в курсе перерывов в электроснабжении только энергетикам, и это является лучшим подтверждением следования компании принципам клиентоориентированности. Только в этом густонаселенном и плотно "упакованном" социальными объектами микрорайоне, будет обеспечен уют и комфорт для 25 тысяч жителей (22 многоэтажных жилых дома, 3 школы, 7 детских садов и два крупных торговых центра).

Работы выполняет квалифицированный персонал подрядной организации - ООО "Инженерный центр Энергоразвитие", работающий в тесном взаимодействии с сотрудниками Казанских электрических сетей.

Таким образом, в новом жилом микрорайоне, будет опробована технология, которая позволяет осуществлять бесперебойное электроснабжение потребителей, и в случае перерыва восстановить электроснабжение с минимальными временными затратами. Моментальное реагирование специалистов компании на изменения различных параметров в энергосистеме в условиях возрастающего энергопотребления позволит осуществлять электроснабжение с максимальной надежностью, и сократить как перерывы в подаче электроэнергии, так и ее технические потери.

Предполагается, что в целом по компании в этом году будет модернизировано 49 объектов городской КЛ 10 кВ, новой технологией будет охвачена территория, на которой проживает 39 тысяч жителей республики.