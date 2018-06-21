"Круглый стол" в Пятигорске обозначил проблемы консолидации электросетевых активов Северного Кавказа

Перспективы консолидации электросетевого комплекса на Северном Кавказе обсудили сегодня во время проведения "круглого стола" в Пятигорске. На площадке Издательского дома "Коммерсантъ" собрались представители МРСК Северного Кавказа, органов исполнительной власти субъектов СКФО, сетевых организаций, федерального уровня эксперты, СМИ. Модераторами мероприятия выступили руководитель отдела конференции "Коммерсантъ-Юг" Евгений Грицун и советник руководителя Ассоциации НП ТСО Даниэль Дмитриев.

Открывая заседание "круглого стола", Евгений Грицун обозначил значимость для Северного Кавказа обсуждаемых вопросов: раздробленность распределительного электросетевого комплекса привела к появлению большого количества бесхозяйных сетей, высокому уровню износа электросетевого оборудования, хищениям электроэнергии, неплатежам потребителей. Именно это сегодня заставляет энергетиков бить тревогу.

Как показывает практика, собственниками распредсетей являются не только крупные компании с государственным участием, но и предприятия, принадлежащие субъектам РФ, муниципальным образованиям, частные ТСО, садоводческие товарищества и даже физические лица. Как обозначил в своем выступлении генеральный директор МРСК Северного Кавказа Юрий Зайцев, такая разветвленность на деле не всегда способствует росту здоровой конкуренции, а зачастую ввиду неспособности большинства собственников эффективно управлять имуществом, наоборот, приводит к их неплатежеспособности, катастрофическому техническому состоянию сетей, росту аварийности и невозможности выполнять восстановительные работы своими силами.

Передача в управление электросетевых активов компаниям с сильным управленческим ресурсом и большими техническими и финансовыми возможностями решит многие проблемы, стоящие перед энергокомплексом РФ, – таков был лейтмотив "круглого стола". В настоящее время ими выступают МРСК в составе ПАО "Россети", которое является крупнейшей в мире электросетевой компанией с госучастием.

В качестве примера положительной практики консолидации в вопросе снижения потерь электроэнергии в сетях Юрий Зайцев привел электрические сети г. Владикавказа, которые с 2015 года находятся в аренде МРСК Северного Кавказа: "На момент передачи их в аренду уровень потерь в сетях достигал 54%, а задолженность АО "Аланияэлектросеть" перед МРСК Северного Кавказа за оказанные услуги по передаче электрической энергии составляла 1,3 млрд руб. За 2,5 года, которые имущество находится в аренде, потери удалось снизить практически в 2 раза - до 27,4%!".

Как отметил генеральный директор МРСК Северного Кавказа, неспособность ряда ТСО должным образом эксплуатировать электросетевые активы приводит к росту долгов за оказанные услуги по передаче электрической энергии. На сегодняшний день задолженность электросетевых предприятий СКФО перед МРСК Северного Кавказа достигла 4,4 млрд руб.

Юридические механизмы воздействия на должников не дают быстрого эффекта: дела о взыскании задолженности часто длятся больше года, исполнительное производство и банкротство - от двух лет. Консолидация, по твердому убеждению Юрия Зайцева, в этом случае выступает в качестве механизма погашения задолженности посредством приобретения имущества компаний за долги. Однако меры правового воздействия на должников и приобретение их имущества в счет погашения задолженности эффективны только в случае наличия у компании зарегистрированного за ней имущества.

Чтобы уйти от ответственности, ТСО работают при отсутствии регистрации прав на имущество. "На Северном Кавказе это уже вошло в практику", - заявили на "круглом столе". В конечном итоге, это препятствует не только процессу консолидации, но и надежной работе всего электросетевого комплекса СКФО. И главной здесь является даже не финансовая сторона вопроса. В случае аварий в сетях компаний, у которых имущество не оформлено, возникает закономерный и важный вопрос ответственности за свои обязательства перед потребителями.

Генеральный директор МРСК Северного Кавказа предложил решение данной проблемы - усиление контроля за предоставлением в регулирующий орган документов, подтверждающих законное владение активами, законодательное установление необходимых минимальных объемов сетевого имущества, находящегося в собственности компаний, ограничение по тарифному регулированию для компаний – должников с уровнем задолженности перед поставщиками больше минимально установленного.

За прошедшие семь лет ПАО "МРСК Северного Кавказа" выработало для себя приемлемую концепцию по объединению сетей. Безусловно, наилучшим вариантом является приобретение электросетевого имущества: только в этом случае у Общества появляется возможность производить инвестиционные вложения в объекты, снижать потери и повышать его эффективность. Здесь предпочтение отдается приобретению имущества за долги, однако не исключаются и варианты прямых сделок. В отношении муниципальных и республиканских электросетевых активов наиболее приемлемым способом консолидации, носящем временный характер, является передача их в безвозмездное пользование.

Так в 2017 году в безвозмездное пользование Обществу передано имущество, принадлежащее Республике Ингушетия (более 2000 условных единиц) и г. Дигоры РСО-Алания (184 условны единицы), а в 2018 году - муниципальные сети с. Чермен и ст. Павлодольской РСО-Алания. Полученный эффект от совместной работы в этом направлении был отмечен заместителем министра имущественных и земельных отношений Республики Ингушетия Ахмед-ханом Могушковым.

На юридической практике передачи бесхозяйных сетей остановился в своем выступлении заместитель генерального директора МРСК Северного Кавказа по корпоративному управлению Михаил Решетников.

- По результатам инвентаризации, проведенной на основании подписанных с органами власти субъектов СКФО в 2014 и 2017 годах дорожных карт, выявлен 1431 бесхозяйный объект. Больше всего их в Дагестане – 1026 бесхозяйных объектов. Техническое состояние таких сетей неудовлетворительное, - отметил Михаил Юрьевич.

В 2017 году с региональными органами власти СКФО подписаны "дорожные карты" по улучшению ситуации в топливно-энергетическом комплексе, предусматривающие, в том числе, выявление, регистрацию и последующую передачу бесхозяйного имущества в эксплуатирующую организацию на конкурсной основе. Контроль их исполнения на постоянной основе осуществляет Министерство по делам Северного Кавказа.

Особый интерес вызвало выступление заместителя генерального директора по управлению имуществом и правовым вопросам АО "Ленинградская областная сетевая компания" Елены Мыжевских, поделившейся опытом консолидации электросетевых активов на территории Ленинградской области. В ходе "круглого стола" она не только открыто делилась имеющимися наработками, но и обменялась контактами с представителями МРСК Северного Кавказа для дальнейшего взаимодействия и обмена информацией.

Исчерпывающие ответы на интересующие вопросы получили все участники мероприятия, в числе которых были представители ТСЖ, некоммерческих организаций, садоводческих товариществ и др.

В заключении генеральный директор МРСК Северного Кавказа Юрий Зайцев поблагодарил Издательский дом "Коммерсантъ" за столь важное и полезное мероприятие, отметив значимость того, что в обсуждении участвуют представители всех уровней, от органов республиканской власти до садоводческих товариществ и некоммерческих организаций. "Диалог на столь важную для региона тему только начат. Затронуты глобальные вопросы и, уверен, он пойдет на пользу всем здесь присутствующим. Мы все хорошо понимаем: без системной работы эти проблемы не решить. Нужно выработать четкий алгоритм действий, единую схему реализации мероприятий по консолидации сетей. Только так мы сможем справиться с серьезными задачами дальнейшего развития электросетевого комплекса региона", - подытожил Юрий Зайцев.