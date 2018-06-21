На Колымской ГЭС завершился плановый ремонт гидроагрегата № 3

На Колымской ГЭС завершился плановый ремонт генераторной и гидротурбинной установок гидроагрегата № 3.

Работники станции отремонтировали полюс ротора № 16 главного генератора, вспомогательный и регуляторный генераторы. Также выполнили техническое обслуживание систем мониторинга, возбуждения и релейной защиты гидроагрегата, отрегулировали системы торможения и пожаротушения.

В рамках работ на гидротурбинной установке работники ГЭС заменили шпильки крепежа крышки турбины, обследовали напорный водовод и отсасывающую трубу. Помимо этого, специалисты института Гидропроект провели вибрационные испытания гидроагрегата.

После проведения необходимых проверок и испытаний гидроагрегат № 3 введён в работу.