На СУМЗе после капремонта запущена в работу печь Ванюкова

На Среднеуральском медеплавильном заводе (предприятие металлургического комплекса УГМК) после капитального ремонта запущена в эксплуатацию печь Ванюкова №1 (ПВ-1).

В ходе капремонта отремонтирован металлический каркас печи, тракт загрузки, миксеры штейна и шлака, водооборот печи и медерозлив, заменены два сушильных барабана, огнеупорная футеровка и водоохлаждающие элементы. Выполнена замена радиационной части и ремонт конвективной части котла-утилизатора, который предназначен для охлаждения отходящих металлургических газов и очистки их от грубой пыли. Для эвакуации технологических газов печи ПВ №1 введены в работу два новых дымососа, а старые демонтированы.

Также была произведена модернизация автоматизированной системы управления технологическим процессом отделения плавки. Устаревшее оборудование заменено новым – одним из самых современных программно-технических комплексов Experion PKS PMD R900 производства компании "Хоневелл" (Финляндия).

Помимо этого, незадолго до пуска печи специалисты европейского представительства американской компании IGS произвели работы по защите внутренней металлической поверхности одной из стен котла утилизатора.

"Чтобы увеличить срок эксплуатации котлов утилизаторов, было принято решение в качестве эксперимента нанести защитное покрытие на одной стенке котла. Это неизвестная в России технология — котел покрывается слоем специального сплава, стойкого к высоким температурам, агрессивным средам и механическому износу. В ходе эксплуатации проверим эффективность этого метода, а также насколько будет увеличен ресурс работоспособности котла с таким покрытием", – говорит Игорь Козлов, заместитель главного энергетика ОАО "СУМЗ".

Напомним, что печь Ванюкова – автогенная плавильная печь для переработки медных, медно-никелевых и медно-цинковых концентратов. Капремонты плавильных агрегатов проводятся один раз в два года, то есть каждый год ремонтируется одна из двух печей, эксплуатирующихся на СУМЗе.