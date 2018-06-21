По итогам претензионной работы в мае 2018 года с абонентов частного сектора в КЧР взыскано более 50,4% от накопленных долгов

Районными и городскими энергосбытовыми отделениями входящего в ГК "Россети" АО "Карачаево-Черкесскэнерго" уделяется большое внимание претензионной работе, в результате которой, не обращаясь в суд, удается добиться взыскания значительной части накапливаемых населением задолженностей.

В мае текущего года сотрудники энергосбытовых отделений направили абонентам-физическим лицам 492 претензии о погашении задолженности за электроэнергию, которая в общей сложности превысила 1,9 млн рублей. По 308 претензиям удалось добиться погашения 971 тыс. рублей долга. Таким образом, в результате проведенной сотрудниками ЭСО разъяснительной работы абонентами было оплачено более 50,4% от первоначальной суммы задолженности.

Наибольшее количество претензий в мае сформировано и направленно потребителям энергосбытовым отделением станицы Зеленчукской, где досудебные предупреждения были вручены 105 абонентам. А вот "лидером" по накопленным долгам стал Хабезский район. Общая сумма долга в предъявленных Хабезским районным ЭСО претензиях достигла почти 486 тыс. рублей.

Досудебного погашения наибольшей суммы задолженности удалось добиться Усть-Джегутинскому районному ЭСО. Восемьдесят абонентов, проживающих в зоне ответственности энергосбытового отделения, после получения претензий оплатили в счет погашения долгов около 270 тыс. рублей.