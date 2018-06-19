Поставщик электроэнергии напоминает о важности ежемесячной передачи показаний электросчётчиков, даже если они не изменились

Для корректного начисления за потреблённую электроэнергию МРСК Северо-Запада рекомендует передавать показания прибора учета ежемесячно. В этом случае счет будет сформирован с учетом переданных потребителем показаний. Он оплатит своё фактическое потребление, а не примерное – среднемесячное или норматив.Если показания не передаются, начисление производится, исходя из среднемесячного потребления, либо по нормативу. Это может привести к значительному увеличению размера оплаты, формированию задолженности, направлению уведомлений, начислению пеней.Передавать показания приборов учета необходимо по всем объектам, оборудованным приборами учета электроэнергии (квартиры, дачи, дома, гаражи, бани, хозпостройки).В ситуациях, когда жильцы на долгий период времени уезжают из квартиры (дома, дачи), необходимо продолжать ежемесячно передавать показания прибора учета, зафиксированные на дату отъезда."При длительном отсутствии в квартире, на даче показания электросчётчика всё равно лучше передавать. Потому что законодательством предусмотрено только два варианта расчёта: либо по показаниям прибора учёта, либо, когда показаний нет, по среднемесячному потреблению или нормативу. Если вы долго не живёте в квартире, на даче, и не пользуетесь электроэнергией, можно ежемесячно передавать одни и те же показания прибора учёта, воспользовавшись любым удобным способом", - пояснила начальник отдела реализации электроэнергии бытовым потребителям филиала "Вологдаэнерго" Ирина Севастьянова.Чтобы контролировать начисления по квартире, дому, даче, где длительный период никто не проживает, можно оформить доставку счетов на адрес электронной почты на сайте МРСК Северо-ЗападаНапомним, что передавать показания электросчётчиков нужно с 23 по 25 число каждого месяца.Как передать показания электросчётчика:- Сайт ПАО "МРСК Северо-Запада" lk.vologdaenergo.ru (раздел Энергосбытовая деятельность - Передать показания – Вологодская область).- Группа "ЭНЕРГОСБЫТ. Вологодская область" в социальной сети "ВКонтакте" vk.com/vscenergo35- СМС – сообщение на номер +7-931-379-4-379 (формат сообщения: лицевой счет-пробел-показания; ПРИМЕР: 1234567890 1234); стоимость услуги по тарифу вашего сотового оператора.- Электронная почта client_info@ve.vologdaenergo.ru (формат сообщения: лицевой счет-пробел-номер квартиры (если есть)-пробел-показания; ПРИМЕР: 1234567890 55 1234).- Отделения ФГУП "Почта России" (при оплате электроэнергии).- Телефон колл-центра 8-800-100-53-64 (только приём показаний с 8.00 до 22.00 с 23 по 25 число). Звонок бесплатный.- Горячая линия 8-800-707-88-35 (ежедневно с 8.00 до 19.00, кроме выходных). Звонок бесплатный.- Старшие по дому, председатели советов многоквартирных домов, представители управляющих компаний и ТСЖ, которые ежемесячно снимают показания с электросчётчиков всех жильцов дома, могут отправить данные единым списком по электронной почте esb@ve.vologdaenergo.ru, прикрепив документ в формате Word или Excel.