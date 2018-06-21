Работники Курскэнерго провели мастер-классы для участников профильной энергетической смены

Сотрудники филиала ПАО "МРСК Центра" – "Курскэнерго провели творческие и спортивные мастер-классы для участников профильной смены "Время твоих возможностей" в спортивно-оздоровительном Центре им. Терешковой. Мероприятия прошли в рамках организуемых для участников смены творческих встреч с активными и талантливыми работниками предприятий, входящих в Курскую областную организацию Всероссийский Электропрофсоюз.

Ведущий специалист отдела бизнес-планирования Курскэнерго, победитель смотра-конкурса самодеятельного художественного творчества МРСК Центра 2017 года в номинации "Музыкальная постановка" Евгений Суздальцев подготовил для детей энергетиков урок игры на гитаре. Участники мероприятия познакомились со строением музыкального инструмента, основными аккордами и приемами игры на нем.

Большой интерес у ребят вызвала и тренировка по футболу, которую провели специалист 1 категории отдела логистики Александр Котов и специалист 1 категории управления капитального строительства Игорь Дроздов - многократные победители Кубка и Чемпионата Курской области по футболу, призеры Кубка "Россети" в составе футбольной команды МРСК Центра. Энергетики показали детям технику владения мячом, отработали с ними точные удары, посоревновались в скорости движения с мячом. По завершении занятия ребят разделили на команды для участия в футбольном мини-турнире. В каждой команде вместе с юными спортсменами сыграли работники филиала.

"На протяжении всей смены для детей наших сотрудников предусмотрено много познавательных мероприятий. Это сделано для того, чтобы во время летних каникул они не только отдыхали, но и получали новые знания, которые помогут им раскрыть свои творческие и спортивные способности", - пояснил председатель профсоюзной организации Курскэнерго Николай Калинин.