Россия полностью выполнила работы по второму Соглашению о поставках оборудования для реактора ИТЭР

Российская Федерация выполнила второе Соглашение о поставках оборудования для Международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР). В полном объёме были изготовлены и поставлены в Международную организацию ИТЭР сверхпроводники полоидального поля для магнитной системы будущей установки.

Всего в рамках своих обязательств перед Международной организацией ИТЭР Россия изготовила более 120 тонн Nb-Ti-сверхпроводящих стрендов, из которых было произведено 16 единичных длин кабеля (414 м каждая) для намотки катушки ПП-1 и 18 единичных длин кабеля (длиной 730 м каждая) для намотки катушки ПП-6. Каждый из кабелей скручивался из 1440 сверхпроводящих Nb-Ti стрендов.

Это уже вторая из 25 систем, входящих в сферу российской ответственности, изготовление которой российская сторона успешно завершила. Факт изготовления подтвержден официальным протоколом Международной организации ИТЭР.