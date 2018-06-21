С 1 июля 2018 года изменятся тарифы на электроэнергию для жителей Чувашской Республики

АО "Чувашская энергосбытовая компания" напоминает, что в соответствии с Постановлением Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 12 декабря 2017 г. № 118-24/э "Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по Чувашской Республике на 2018 год" с 1 июля 2018 года будут изменены тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему потребителей.

С 1 июля 2018 года будут применяться следующие одноставочные тарифы на электроэнергию для населения Чувашской Республики, проживающего:

в сельских населенных пунктах - 2,28 руб./кВт·ч

в городских населенных пунктах:

в домах, не оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками – 3,25 руб./кВт·ч



в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, – 2,28 руб./кВт·ч.

Также изменится и стоимость электроэнергии для населения и приравненных к нему категорий потребителей, которые рассчитываются по тарифам, дифференцированным по двум или трем зонам суток. Первые счета, выставленные с учетом новых тарифов, жители Чувашии получат в августе 2018 года.



С полным текстом Постановления Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам можно ознакомиться на сайте www.ch-sk.ru. С новыми тарифами можно ознакомиться на сайте АО "Чувашская энергосбытовая компания" в разделе "Частным клиентам/Тарифы".



АО "Чувашская энергосбытовая компания" просит своевременно предоставлять показания приборов учета электроэнергии и оплачивать потребленную электроэнергию.