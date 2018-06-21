В Саратове стартуют испытания тепловых сетей от Саратовской ТЭЦ-5

В Саратове продолжается подготовка теплосетевого комплекса к осенне-зимнему периоду 2018/2019гг. С завтрашнего дня стартуют гидравлические испытания тепловых артерий от Саратовской ТЭЦ-5 – тепломагистрали №1 и зоны насосной станции №3.

С 00.00 21 июня энергетики приступят к снижению температурного режима теплоносителя, после этого специалисты компании начнут проверку под повышенным давлением трубопроводов на плотность и прочность, которая позволит выявить "слабые" участки теплосетей. На время испытания температура воды в тепловых сетях не будет превышать +40 градусов Цельсия.

Об опрессовке энергокомпания заранее уведомила управляющие организации, чтобы они перекрыли задвижки внутри своих объектов и уведомили жителей многоквартирных домов о предстоящем ограничении горячего водоснабжения. С полным перечнем объектов, находящихся в зоне испытаний, можно ознакомиться на сайте http://teplo.energy//. По окончании опрессовок дежурные бригады произведут осмотр трубопроводов и выведут "слабые" участки в ремонт. Стоит отметить, что проведенная проверка коммуникаций и устранение дефектов в летний период позволит снизить нештатные ситуации в зимний период.

Саратовский филиал "Т Плюс" призывает горожан на время проведения гидравлических испытаний и ремонтных работ соблюдать элементарные меры безопасности, а именно:

- Водителям транспортных средств необходимо избегать проезда по лужам, сбавлять скорость, если перед автомобилем они заметили лужу или парение.

- Избегать проезда и стоянки на тепловых камерах, люках, колодцах вне проезжей части улицы.

- Проявлять повышенное внимание при проезде рядом с ограждениями мест производства земляных и ремонтных работ. За ограждениями могут находиться люди.

При обнаружении сильного парения, выхода воды, проседания грунта либо обрушении дорожного покрытия, не приближаться к поврежденным объектам, не пытаться их проехать, немедленно сообщить в городскую дежурную службу или в оперативно-диспетчерскую службу филиала: г. Саратов – (8452) 98-66-65.

