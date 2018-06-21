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Отраслевые новости: Энергетика

В Ульяновске успешно завершен ремонт внутриквартальных тепловых сетей

В Ульяновске успешно завершен ремонт внутриквартальных тепловых сетей

21 июня 2018, 15:38
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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Энергетики Ульяновского филиала "Т Плюс" завершили ремонт на 71 участке внутриквартальных сетей Засвияжского района. Заменено около 1000 погонных метров трубопроводов.

Ежедневно для производства ремонтных работ в город выходило 6 звеньев специалистов, включая подрядную организацию, полностью укомплектованные необходимой техникой и материалами. Устранение повреждений велось и в выходные дни.

В первую очередь, энергетики устраняли повреждения, влияющие на возобновление горячего водоснабжения. В 70% случаев работы проводились посредством вскрытия грунтового или дорожного полотна, что существенно осложняло процесс производства работ.

Напомним, согласно постановления Администрации города Ульяновска с 14.05.2018г по 10.06.2018г проводились гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей Восточного вывода УлТЭЦ-1 на плотность и прочность. Пуск ГВС ряду потребителей был начат 06.06.18 г., не дожидаясь официальных сроков окончания гидравлических испытаний.

В результате испытаний на квартальных сетях было выявлено 79 повреждений, из них 71 на сегодняшний день – устранен. Еще 8 повреждений находятся в работе, они будут локализованы без отключений ГВС.

Ремонтные работы, проводимые в Засвияжском районе города, проводились с учетом потребностей жителей города, и при наличии технической возможности дома запускались по нормальной циркуляционной схеме. Таких было порядка – 90%. В остальных случаях подача ГВС осуществлялась со сниженными параметрами.

Компания: ПАО "Т Плюс"
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