В Ульяновске успешно завершен ремонт внутриквартальных тепловых сетей

Энергетики Ульяновского филиала "Т Плюс" завершили ремонт на 71 участке внутриквартальных сетей Засвияжского района. Заменено около 1000 погонных метров трубопроводов.

Ежедневно для производства ремонтных работ в город выходило 6 звеньев специалистов, включая подрядную организацию, полностью укомплектованные необходимой техникой и материалами. Устранение повреждений велось и в выходные дни.

В первую очередь, энергетики устраняли повреждения, влияющие на возобновление горячего водоснабжения. В 70% случаев работы проводились посредством вскрытия грунтового или дорожного полотна, что существенно осложняло процесс производства работ.

Напомним, согласно постановления Администрации города Ульяновска с 14.05.2018г по 10.06.2018г проводились гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей Восточного вывода УлТЭЦ-1 на плотность и прочность. Пуск ГВС ряду потребителей был начат 06.06.18 г., не дожидаясь официальных сроков окончания гидравлических испытаний.

В результате испытаний на квартальных сетях было выявлено 79 повреждений, из них 71 на сегодняшний день – устранен. Еще 8 повреждений находятся в работе, они будут локализованы без отключений ГВС.

Ремонтные работы, проводимые в Засвияжском районе города, проводились с учетом потребностей жителей города, и при наличии технической возможности дома запускались по нормальной циркуляционной схеме. Таких было порядка – 90%. В остальных случаях подача ГВС осуществлялась со сниженными параметрами.