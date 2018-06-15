"Камский кабель" выходит из "Ассоциации "Электрокабель"

Открытое обращение Пономарева В.В., ген. директора ООО Открытое обращение Открытое обращение Открытое обращение

Руководство ООО «Камский кабель» приняло решение о выходе из состава членов НП «Ассоциация «Электрокабель».



НП «Ассоциация «Электрокабель» создана в 2003 году для объединения производителей кабельной продукции России и СНГ. Основными целями деятельности Ассоциации являются: содействие развитию и совершенствованию производства кабельной продукции, оборудования и материалов для нее, содействие развитию инновационного и производственного потенциала членов Ассоциации, международного сотрудничества производителей кабельной продукции, оборудования и материалов, формирование предложений и содействие в сфере инвестиционного кредитования членов Ассоциации, выработка рекомендаций по основным направлениям развития кабельной отрасли и технологии производства кабельных изделий и др. (п. 2.1. Устава Ассоциации).



ООО «Камский кабель» неоднократно обращало внимание на несоответствие деятельности Ассоциации ее уставным целям, а так же выходило с инициативами о повышении эффективности деятельности некоммерческого партнерства.



На последнем годовом собрании членов Ассоциации руководство ООО «Камский кабель» выступило с критикой результатов работы АЭК в лице исполнительной дирекции и рекомендовало разработать комплекс мероприятий по совершенствованию деятельности отраслевого объединения. Спустя полгода положительных изменений так и не произошло.



Таким образом, дальнейшее членство ООО «Камский кабель» в НП «Ассоциация «Электрокабель» является нецелесообразным. С текстом открытого обращения к Исполнительной дирекции Вы можете ознакомиться по ссылке.