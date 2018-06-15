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"Камский кабель" выходит из "Ассоциации "Электрокабель"

Открытое обращение Пономарева В.В., ген. директора ООО

Открытое обращение Пономарева В.В., ген. директора ООО

Открытое обращение

Открытое обращение

Открытое обращение

Открытое обращение

Открытое обращение

Открытое обращение

Руководство ООО «Камский кабель» приняло решение о выходе из состава членов НП «Ассоциация «Электрокабель».

НП «Ассоциация «Электрокабель» создана в 2003 году для объединения производителей кабельной продукции России и СНГ. Основными целями деятельности Ассоциации являются: содействие развитию и совершенствованию производства кабельной продукции, оборудования и материалов для нее, содействие развитию инновационного и производственного потенциала членов Ассоциации, международного сотрудничества производителей кабельной продукции, оборудования и материалов, формирование предложений и содействие в сфере инвестиционного кредитования членов Ассоциации, выработка рекомендаций по основным направлениям развития кабельной отрасли и технологии производства кабельных изделий и др. (п. 2.1. Устава Ассоциации).

ООО «Камский кабель» неоднократно обращало внимание на несоответствие деятельности Ассоциации ее уставным целям, а так же выходило с инициативами о повышении эффективности деятельности некоммерческого партнерства.

На последнем годовом собрании членов Ассоциации руководство ООО «Камский кабель» выступило с критикой результатов работы АЭК в лице исполнительной дирекции и рекомендовало разработать комплекс мероприятий по совершенствованию деятельности отраслевого объединения. Спустя полгода положительных изменений так и не произошло.

Таким образом, дальнейшее членство ООО «Камский кабель» в НП «Ассоциация «Электрокабель» является нецелесообразным. С текстом открытого обращения к Исполнительной дирекции Вы можете ознакомиться по ссылке.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Камский кабель"
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