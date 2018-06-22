Под сопредседательством Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака состоялось 9-е заседание Совместного Министерского мониторингового комитета стран ОПЕК и не-ОПЕК.

Стороны рассмотрели ситуацию на нефтяном рынке, а также обсудили возможные дальнейшие шаги в рамках соглашения. Обсуждение касалось урегулирования вопроса допустимого прироста добычи, а также предполагаемых рамочных принципов взаимодействия ОПЕК и не-ОПЕК после 2018 года.

Глава Минэнерго обозначил основные показатели, демонстрирующие успешность реализации "венских договоренностей". По его словам, совокупный уровень исполнения соглашения ОПЕК и не-ОПЕК в мае составил 147%. С начала 2017 года участникам ОПЕК+ удалось сократить переизбыток запасов нефти на 380 млн баррелей. "Рынок видит успехи наших совместных усилий по сокращению объемов запасов и позитивно реагирует" - подчеркнул Министр.

По словам Александра Новака, сегодня наблюдаются признаки уверенной балансировки рынка, однако очень важно не допускать "перегрева", связанного с возможным дефицитом нефти. "Принятая нами в 2016 году декларация подразумевает гибкость и нацелена на стабилизацию рынка. Это означает возможные действия как в случае переизбытка, так и в случае чрезмерного дефицита", - отметил глава Минэнерго.

По итогам заседания расширенного мониторингового комитета большинством его участников было рекомендовано рассмотреть на предстоящей министерской встрече ОПЕК и последующей за ней министерской встрече с участием не входящих в ОПЕК стран-экспортеров нефти увеличение добычи на 1 млн барр в сутки (от текущего уровня) с распределением этого объема между участниками соглашения.