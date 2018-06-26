ФСК ЕЭС укрепляет грозозащиту крупного энергоцентра Красноярска

Для защиты оборудования от грозовых перенапряжений на подстанции 220 кВ "Октябрьская" установлены 30 новых ограничителей перенапряжения 10-220 кВ. По сравнению с использовавшимся ранее оборудованием новое более компактно, пожаробезопасно, надежно и просто в эксплуатации, устойчиво к атмосферным воздействиям и способно выдерживать большие перегрузки.

Кроме того, на подстанции выполнена электромагнитная блокировка закрытого распределительного устройства 10 кВ и смонтированы 13 измерительных трансформаторов напряжения 110-220 кВ.

"Октябрьская" – одна из мощнейших подстанций Красноярска, ее установленная мощность составляет 400 МВА. Объект питает Октябрьский район, в том числе Сибирский Федеральный университет. Во время Зимней универсиады-2019 подстанция обеспечит электроэнергией спортивные объекты: Академию биатлона и Академию зимних видов спорта.