"МОЭК" взыскал с ООО "СОЛЯРИС" более 11 млн рублей долга за тепло

ПАО "МОЭК" выиграло в Арбитражном суде города Москвы дело против управляющей компании в сфере ЖКХ ООО "СОЛЯРИС" (ЮЗАО) на сумму более 11 млн. рублей. Предметом спора явилась задолженность за тепловую энергию и горячую воду, поставленные в находящиеся под управлением ООО "СОЛЯРИС" 6 многоквартирных домов.

Рассматриваемая в суде задолженность за фактически потребленные тепловую энергию и горячую воду сформировалась за период август 2017 — январь 2018. ООО "СОЛЯРИС" является одним из крупных должников за поставленные тепловые ресурсы и входит в "Антирейтинг компаний-должников", составленный ПАО "МОЭК" и размещенный на портале "МОЭК Онлайн". В общей сложности за период 2016–2017 гг. по данной управляющей компании суды вынесли решений о взыскании в пользу ПАО "МОЭК" задолженности на сумму более 100 млн рублей.

"МОЭК для решения проблем с должниками использует все возможные правовые механизмы, и будет добиваться улучшения ситуации с платежами за поставленные потребителям услуги", — отметил начальник Правового управления ПАО "МОЭК" Михаил Бычков.