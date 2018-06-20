В первом техническом чемпионате "Силовых машин" примет участие 41 команда из 10 городов России

17 мая 2018 года стартовал технический чемпионат "Сила будущего" — масштабный образовательный проект "Силовых машин" для студентов инженерных специальностей высших учебных заведений России. Заявки на участие подала 41 команда из 16 российских вузов. Чемпионат пройдет в несколько этапов, а победителей определят в октябре 2018 года.

По условиям чемпионата командам предлагается решить один из технических кейсов, подготовленных экспертами конструкторских бюро "Силовых машин" по ряду направлений: паровые турбины, гидротурбины, котельное оборудование, электрические машины, электроприводы и комплектные устройства.

— Задача участников – понять проблему, проработать возможные варианты решений и представить их технической комиссии, состоящей из представителей инжиниринговых подразделений "Силовых машин". Работы будут оценивать по критериям технологичности, уровня конструкторской разработки, оригинальности решения, глубины проработки задачи и качеству презентации, — комментирует директор по персоналу "Силовых машин" Анна Львова.

Команда, занявшая первое место, получит ценные призы, приглашение на прохождение оплачиваемой стажировки в подразделениях "Силовых машин" и возможность написания диплома под руководством эксперта компании, а также приглашение на конференцию молодых специалистов "Силовых машин" в ноябре 2018 года в качестве слушателей.

Команды, занявшие второе и третье места, получат возможность прохождения практики или оплачиваемой стажировки и написания диплома под руководством представителя "Силовых машин".

Ознакомиться с регламентом технического чемпионата можно на сайте "Силовых машин", пройдя по ссылке http://www.power-m.ru/tech_champ/