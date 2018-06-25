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Алексей Текслер принял участие в переговорах Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином

Алексей Текслер принял участие в переговорах Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином

26 июня 2018, 10:41
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации Алексей Текслер принял участие в переговорах Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином.

Лидеры двух стран обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества России и Кореи в политической, торгово-экономической, гуманитарной сферах.

По итогам переговоров между Министерством энергетики Российской Федерации и Министерством торговли, промышленности и энергетики Республики Корея был подписан Меморандум о взаимопонимании, который закрепляет основные направления российско-корейского сотрудничества в сфере электроэнергетики.

С российской стороны документ подписал Алексей Текслер, с корейской стороны – Министр торговли, промышленности и энергетики Республики Корея Чу-Хён Хван.

Компания: Министерство энергетики РФ
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