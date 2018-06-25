Член Подкомитета А1 РНК СИГРЭ принял участие в совместном заседании Научно-технической коллегии НП "НТС ЕЭС" и секции Научного Совета РАН

Член Подкомитета А1 РНК СИГРЭ, представитель России в Исследовательском комитете А1 СИГРЭ, к.т.н. М.Б. Ройтгарц принял участие в совместном заседании Научно-технической коллегии НП "НТС ЕЭС" и секции Научного Совета РАН по системным исследованиям в энергетике, состоявшемся в НИУ МЭИ 07.06.2018г. Тема заседания: Перспективы научно-технического развития энергетики. Краткий отчет о мероприятии представлен ниже.

Краткий отчет о совместном заседании Научно-технической коллегии НП "НТС ЕЭС" и Секции Научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике

Тема: "Перспективы научно-технического развития энергетики"

г.Москва, НИУ "МЭИ", 07.06.2018

В заседании участвовали представители научных организаций энергетики России, от Системного оператора до НИИ кабельной промышленности. Общее число участников, включая профессорско-преподавательский состав МЭИ – около 150 человек.

Вступление – ректор НИУ "МЭИ", президент НП "НТС ЕЭС" д.т.н. проф. Н.Д.Рогалев.

Докладчик – директор ИНЭИ РАН академик РАН, д.т.н. профессор С.П.Филиппов.

Продолжительность доклада – более 1 часа, дискуссия – также более 1 часа.

Основные положения доклада будут опубликованы в журнале "Теплоэнергетика".

В докладе дан обзор состояния энергетики в настоящее время и определены направления развития в будущем.

По источникам энергии с учетом позиции ряда ведущих стран в будущем предполагается ограничение развития сверхмощной атомной энергетики, рост возобновляемых источников энергии, которые стохастически воздействуют на энергосистемы в целом, не только при пиковых, но и при базовых нагрузках. По существующим традиционным источникам энергии требуется модернизация с повышением КПД, необходима разработка газотурбинных блоков собственного производства.