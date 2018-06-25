ФСК ЕЭС модернизирует ключевую подстанцию Приморского энергокольца 500 кВ – "Владивосток"

Главная задача проекта реконструкции подстанции 500 кВ "Владивосток" – обеспечить электроснабжение резидентов территории опережающего развития (ТОР) "Надеждинская". Центр питания, являющийся одним из основных звеньев крупнейшего в стране энергокольца, будет связан новой 30-километровой линией со строящейся подстанцией 220 кВ "Промпарк". Общий объем инвестиций ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") в проект подключения площадки составляет 2,3 млрд рублей.

Подстанция 500 кВ "Владивосток" будет дооснащена оборудованием в соответствии с потребностями в мощности потребителей ТОР.

Протяженность Приморского энергокольца 500 кВ составляет 1039 км, что в три раза больше московского. В его состав входят также Приморская ГРЭС и подстанции 500 кВ "Дальневосточная", "Лозовая", "Чугуевка". ФСК ЕЭС ведет поэтапную реконструкцию объектов кольца. В 2017 году была модернизирована система противоаварийной автоматики на подстанции "Чугуевка", а в 2018-2019 будут проведены работы на одном из самых мощных энергообъектов края – "Дальневосточной".

Подстанция 500 кВ "Владивосток" была введена в эксплуатацию в 2009 году, обеспечив снабжение объектов саммита АТЭС, выдачу дополнительных 350 МВт мощности Зейской и Бурейской ГЭС в южные районы Приморья, где ранее существовала проблема энергодефицита.

Создание Приморского энергокольца завершилось в 2012 году. Реализация проекта позволила повысить надежность работы энергосистемы края и обеспечить электроснабжение новых потребителей, в том числе порта "Козьмино", куда поступает нефть по трубопроводной системе "Восточная Сибирь – Тихий океан".

"Надеждинская" – одна из четырех ТОР, зарегистрированных в Приморском крае. Ее специализация – транспорт, логистика, легкая и пищевая промышленность, сборочные производства и переработка минерального сырья. ФСК ЕЭС реализует также проекты, которые позволят начать работу резидентам остальных трех ТОР – "Михайловский", "Большой Камень", "Нефтехимический". Компания направила на развитие магистральных электросетей Приморского края в 2017 году 953 млн рублей, на 2018 год запланированы инвестиции в объеме 3,7 млрд рублей.