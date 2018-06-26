Филиал "Карачаево-Черкесскэнерго" завершает реконструкцию подстанции 35 кВ "Архыз"

Филиал МРСК Северного Кавказа - "Карачаево-Черкесскэнерго" (входит в ГК "Россети") в Зеленчукском районе в рамках инвестиционной программы провел масштабные работы по реконструкции подстанции 35 кВ "Архыз", благодаря чему расширена территория питающего центра и установлено новое современное электрооборудование.

Подстанция, которая была построена в 70-х годах прошлого века, обеспечивает электроснабжение потребителей курортного поселка Архыз в Зеленчукском районе, где расположено более 20 туристических баз и военных частей, дислоцирующихся здесь. Необходимость в расширении питающего центра возникла, в первую очередь, в связи с вводом в эксплуатацию объектов нового всесезонного горнолыжного курорта Архыз и поселка Романтик.

Технические условия для присоединения объектов нового курорта, выданные Управлением Ростехнадзора по КЧР, предполагали увеличение мощности подстанции "Архыз", так как она должна была служить резервным источником питания для горнолыжного центра.

В ходе проведённой реконструкции мощность подстанции была увеличена более чем в три раза: с 2,5 МВА до 8 МВА. Действовавший силовой трансформатор мощностью 2,5 МВА в ходе реконструкции был заменен на два трансформатора мощностью по 4 МВА каждый. Для расширения подстанции был приобретен дополнительный земельный участок, где размещены новое современное оборудование, блочно-модульное здание (ОПУ).

В настоящее время реконструкция подстанции вышла на финишную прямую: завершен монтаж двух молниеотводов, маслосборника и маслоуловителя, двух силовых трансформаторов мощностью по 4 МВА каждый, установлены линейные ячейки 35 кВ для захода воздушных высоковольтных линий, проведен монтаж открытого распределительного устройства (ОРУ) 35 кВ с установкой новых разъединителей, порталов и выключателей, трансформаторов тока и напряжения, контрольных кабелей, смонтировано комплектное распределительное устройство наружной установки (КРУН-СЭЩ), состоящий из 18 панелей.

Для питания терминалов релейной защиты постоянным током на подстанции установлено универсальное зарядно-подзарядное устройство, которое при аварийном режиме работы обеспечит возможность включения и аварийного отключения выключателей 35 и 10 кВ.

Завершены строительные работы по реконструкции и расширению ограждения питающего центра для защиты территории подстанции от проникновения сторонних лиц и повышения надежности энергоснабжения потребителей.

Необходимо также отметить, что при выборе нового оборудования для подстанции "Архыз" было учтено и ее географическое расположение, а это условия высокогорья и высокая сейсмическая опасность. Поэтому все оборудование, которое установлено на питающем центре, может выдержать землетрясение до 9 баллов по шкале Рихтера.

Сейчас специалисты проводят настройку установленного электрооборудования, идет подготовка каналов связи с подстанцией "Зеленчук", параллельно с этим готовится вся необходимая документация для получения разрешения Кавказского Управления Ростехнадзора на проведение пуско-наладочных работ и ввода объекта в эксплуатацию.



После прохождения этих этапов питающий центр будет поставлен под напряжение.

С вводом в работу подстанции 35 к В "Архыз" полностью будет решена проблема возрастающего энергопотребления в регионе и увеличится надежность энергоснабжения нового горнолыжного курорта Архыз и других социально важных объектов, поскольку подстанция будет "закольцована" с подстанцией "Лунная поляна", откуда, в свою очередь, электроэнергия подается на подстанцию "Романтик" нового всесезонного горнолыжного курорта. А основное электроснабжение курорта осуществляется от подстанции "Зеленчук", где уже проведены необходимые работы по модернизации оборудования. Таким образом, питающие центры получат резервное электроснабжение, а в случае аварийных отключений на одной из них энергетики смогут запитать потребителей от другой подстанции.