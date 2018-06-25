Кубаньэнерго повышает надежность электроснабжения объектов сельхозназначения

В Каневском районе Краснодарского края специалисты Тимашевского филиала ПАО "Кубаньэнерго" (входит в группу "Россети") приступили к капитальному ремонту высоковольтной линии 110 кВ Коммунар - Староминская.

На линии электропередачи общей протяженностью более 47км энергетики произвели замену дефектных изоляторов и линейно-сцепной арматуры. Выполнили перетяжку провода в нескольких пролетах опор и заменили более одного километра грозозащитного троса.

– Данный вид работ проведен по просьбе сельхозпроизводителей для безопасного прохождения техники во время уборочной страды в охранных зонах ВЛ. В сентябре месяце, когда основные сельскохозяйственные работы будут завершены, на линии запланирован целый комплекс ремонтных мероприятий и замена 3.5 км электропровода, – рассказал директор Тимашевских электрических сетей Сергей Соболев.

Линия электропередачи Коммунар-Староминская снабжает электроэнергией ряд крупных объектов с/х назначения и перерабатывающей промышленности ОАО "Дружба", а также объектов инфраструктуры и социального быта населения станиц Новоминская и Новодеревянковская.

Выполненные специалистами ПАО "Кубаньэнерго" работы позволят повысить надежность, безопасность и бесперебойное электроснабжение на данном направлении.