МРСК Юга приняла делегацию крупнейшей энергетической южнокорейской компании KEPCO

23 июня ПАО "МРСК Юга" (входит в ГК "Россети") принимала у себя делегацию крупнейшей энергетической южнокорейской компании Korea Electric Power Corp. (KEPCO), занимающейся производством, передачей и распределением электроэнергии, а также развитием электроэнергетических проектов, в том числе в области тепловой, ветровой и атомной энергии.

Генеральный директор МРСК Юга Борис Эбзеев провел для иностранных коллег экскурсию по подстанции Р22. Гости ознакомились с передовыми технологиями крупнейшей электросетевой компании Юга России. В рамках визита члены южнокорейской делегации осмотрели силовой трансформатор, комплектно-распределительные устройства напряжением 110/35/6 кВ, зал аккумуляторной батареи и главный щит управления. Эта подстанция обслуживает всю центральную часть города и оснащена современным высокотехнологичным оборудованием, позволившим сделать её очень компактной.

Эти новейшие технологии в условиях плотной городской застройки являются оптимальным решением. К преимуществам оборудования относится и высокая степень безопасности для обслуживающего персонала вследствие исключения возможности случайного прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением.

"Энергообъект оснащен современным оборудованием, мы применяем надежные элегазовые комплектно-распределительные устройства и вакуумные выключатели. Подстанция очень компактна. Раньше аналогичные объекты занимали площадь в несколько раз больше, – отметил руководитель МРСК Юга, рассказывая о подстанции. - ПС "Р22" с объектами левобережной части города связывают две кабельные линии высокого напряжения и протяженностью по 800 м. Их уникальность в том, что они проложены под руслом реки Дон. Для этого применялась технология горизонтально-направленного бурения. При всей сложности работ не было допущено ни одного аварийного отключения оборудования".

Представители энергетической компании Южной Кореи высоко оценили технологический уровень энергообъекта и поделились своим опытом по строительству новых объектов, транспортировке и распределению электроэнергии.

Также гости осмотрели Центр Управления сетями АО "СО ЕЭС" "Региональное диспетчерское управление энергосистем Ростовской области и Республики Калмыкия", после чего отправились на стадион "Ростов Арена". Делегация Южной Кореи прибыла в Ростов-на-Дону поддержать свою футбольную команду в мировом первенстве, где она сразится в групповом этапе со сборной Мексики. Ожидается, что этот матч соберёт рекордное количество болельщиков.