"МРСК Урала" подхватит функцию крупнейшего сбытового актива страны

С 1 июля 2018 года в городе Челябинске и Челябинской области сменится гарантирующий поставщик (ГП) электроэнергии. Опасения ОАО "МРСК Урала" подтвердились. Крупнейший частный сбытовой актив - ПАО "Челябэнергосбыт" (аффилирован с АО "Межрегионсоюзэнерго") лишен возможности вести энергосбытовую деятельность в статусе гарантирующего поставщика. Такое решение принято накануне в Министерстве энергетики Российской Федерации. Функции ПАО "Челябэнергосбыт", в соответствии с действующим законодательством, возьмет на себя ОАО "МРСК Урала" (входит в государственный холдинг ПАО "Россети").

Решение принято в соответствии с п. 37 Правил оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172, и п. 202 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442.

ОАО "МРСК Урала" присвоен статус ГП на территории Челябинской области приказом Минэнерго РФ от 25 июня 2018 года № 497 "О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации". Эти функции сетевая компания возьмет на себя с 1 июля 2018 года до момента проведения конкурса Правительством РФ на присвоение статуса ГП в регионе специализированной организации.

Стоит особо отметить, что ПАО "Челябэнергосбыт" - последняя сбытовая компания, аффилированная со структурами скандально известного АО "Межрегионсоюзэнерго", которая лишена статуса ГП в стране. В 2018 году из-за многочисленных нарушений законодательства статус гарантирующего поставщика потеряли структуры МРСЭН в Хакассии, Вологодской и Архангельской областях, Свердловской области. Их функции сейчас выполняют дочерние общества Группы компаний "Россети".

"Такое развитие ситуации было весьма прогнозируемым, так как принципы ведения бизнеса собственников "Челябэнегосбыта" неоднократно вызывали массу вопросов. Проблема дестабилизации платежной дисциплины на розничном рынке со стороны гарантирующего поставщика возникла более семи лет назад, еще при прежней структуре собственников компании, и давно вызывала серьезные претензии у "МРСК Урала". Неоплата услуг по передаче электроэнергии в соответствии с условиями договора вызвала необходимость инициирования многочисленных судебных исков о взыскании задолженности с гарантирующего поставщика", - подчеркивает заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО "МРСК Урала" Дмитрий Вялков.

Энергетики "МРСК Урала" в свою очередь отмечают, что смена гарантирующего поставщика не отразится ни на тарифах, ни на условиях договоров для потребителей, также как и на надежности электроснабжения. В настоящий момент работа по подхвату функций идет организовано. Все потребители Челябинска и Челябинской области, которые ранее оплачивали счета за электроэнергию в адрес ПАО "Челябэнергосбыт", будут оповещены о порядке дальнейшего взаимодействия. Работа выстроена. "МРСК Урала" обращается к потребителям с просьбой отнестись с пониманием к сложившейся непростой ситуации.

"Нам предстоит колоссальная работа, так как впервые в стране статуса гарантирующего поставщика лишается такой крупный сбыт. Мы видим проблему, прежде всего, в том, что конечными бенефициарами сбытовой компании выступают частные лица, позиция которых при передаче функций может порождать конфликтные ситуации. В данном вопросе мы надеемся на поддержку региональных властей и правоохранительных органов", - отмечает заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО "МРСК Урала" Алла Петрова.

ПАО "Челябэнергосбыт" покидает рынок электроэнергетики с общей задолженностью перед "МРСК Урала" в размере порядка 4 млрд рублей. В частности, в расчетные периоды 2018 года за оказанные услуги по передаче электрической энергии ОАО "МРСК Урала" не добилось получения денежных средств как от гарантирующего поставщика ПАО "Челябэнергосбыт", так и от смежного котлодержателя ООО "АЭС Инвест" (аффилированно с бенефициарами ПАО "Челябэнергосбыт") без объяснения причин такой неоплаты.

Добавим, что ПАО "Челябэнергосбыт" при попытке урегулировать вопросы платежной дисциплины игнорировало исполнение протокольных поручений Межведомственной комиссии по вопросам соблюдения платежной дисциплины Челябинской области. Электросетевая компания была также вынуждена обращаться в прокуратуру Челябинской области. В обращении приводились факты о нецелевом использовании денежных средств.

"В ближайшее время филиал "Челябэнерго", который будет непосредственно осуществлять подхват функций гарантирующего поставщика, будет реализовывать все необходимые организационные и технические мероприятия, чтобы не допустить дестабилизации ситуации на розничном рынке электроэнергии при оплате потребителями за потребленную электроэнергию. Также нам сейчас необходимо принять на работу производственный персонал сбытовой компании и очертить нашим новым коллегам приоритетные задачи", - резюмирует заместитель генерального директора ОАО "МРСК Урала" - директор филиала "Челябэнерго" Сергей Золотарев.

В компании подчеркивают, что от слаженной совместной работы энергетиков ОАО "МРСК Урала", которые представляют в регионе государственный электросетевой холдинг ПАО "Россети" и исполнительных органов власти будет зависеть успешность смены гарантирующего поставщика в регионе в условиях данных масштабных изменений.