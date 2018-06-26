"Пермэнерго" обновляет оборудование важного энергообъекта в Косинском районе Коми-Пермяцкого округа

Специалисты филиала ОАО "МРСК Урала"-"Пермэнерго" приступили к реализации мероприятий по повышению надежности работы оборудования подстанции 35/10 кВ "Коса".

Энергетикам предстоит выполнить ремонт 3 масляных выключателей 35 кВ, 10 масляных выключателей 10 кВ, 5 разъединителей 35 кВ, провести ряд других работ. Стоимость запланированных мероприятий составит более 1 миллиона рублей.

Подстанция "Коса" обеспечивает электроснабжение более 6,4 тысяч потребителей, проживающих в одноименном районном центре, а также в населенных пунктах Кордон, Пуксиб, Новая Светлица, Чазево, Левичи и других.