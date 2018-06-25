"Т Плюс" заменит на улице 9 Января во Владимире более 500 метров трубопроводов

В ходе работ будет произведена замена 560 метров трубопроводов от перекрестка с улицы Бакулинской до тепловой камеры в районе дома №12а на улице МОПРа. По стандартам компании при замене магистральных трубопроводов используются стальные трубы в ППУ изоляции со сроком эксплуатации не менее 50 лет и системой контроля влажности для точного определения места возможного повреждения. Общая стоимость работ превысит 12 млн рублей.

В настоящее время специалисты производят замену трубопроводов под проезжей частью: для реконструкции 50-метрового участка сети улица 9 Января закрыта для движения автотранспорта до 28 июля. Для скорейшего возобновления движения дорога первоначально будет выполнена в щебне. Все работы по асфальтированию проезжей части планируется завершить к 6 июля – в соответствии с проектом. По окончании реконструкции на объекте будет восстановлено 400 м2 дорожного покрытия.

В настоящее время выполнено 20% общего объема работ: выставлены ограждения, установлены заглушки, смонтирован шунтирующий трубопровод, демонтирована старая сеть. Временный трубопровод диаметром 500 мм и длиной 140 метров будет обеспечивать горячей водой жителей Юго-Западного района в течение всего срока реконструкции. Отключения горячего водоснабжения будут производиться только на время выполнения технологических переключений, на срок не более 1-2 суток.

Общий объем средств, направленных на подготовку объектов (тепловых сетей, Владимирской ТЭЦ-2, котельных) филиала "Т Плюс" во Владимире к новому отопительному сезону в рамках программы "Re: Конструкция 2018", превысит 1 млрд рублей. В рамках программы специалисты филиала продолжат вести усиленный контроль за благоустройством после завершения работ на тепловых сетях, а также за соблюдением стандартов безопасности по ограждению ремонтируемых участков трубопроводов.

