Тамбовэнерго внедряет на подстанциях цифровые каналы связи

Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" продолжает работы по созданию магистральной оптической транспортной сети связи и передачи данных.

В нынешнем году предприятие планирует интегрировать в свою магистральную волокно-оптическую линию связи (ВОЛС) локальные вычислительные сети Сосновского, Сампурского и Моршанского районов электрических сетей. Кроме того, Тамбовэнерго обеспечит цифровыми каналами связи 13 подстанций классом напряжения 35/110 кВ. На пяти из упомянутых объектов годом ранее была реконструирована система телемеханики с возможностью телеуправления коммутационным оборудованием энергобъектов. В результате проведенных работ, специалисты Центра управления сетями и районных диспетчерских пунктов Тамбовэнерго смогут в режиме реального времени получать информацию о состоянии оборудования подстанций.

Применение каналов связи, основанных на технологии ВОЛС, позволит увеличить пропускную способность и повысить надежность функционирования каналов связи, а также сэкономить время и затраты на оперативное обслуживание объектов электросетевой инфраструктуры, благодаря возможности дистанционно осуществлять контроль и мониторинг параметров энергопотребления и необходимые операции с силовым оборудованием, отслеживать состояние схем электроснабжения и диапазоны его работы. Это значительно повысит оперативность предупреждения, реагирования и ликвидации аварийных ситуаций и, как результат, будет способствовать повышению надежности и качества электроснабжения потребителей.