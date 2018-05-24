Уральский турбинный завод успешно изготовил оборудование для первых трёх атомных ледоколов нового поколения

Российский морской регистр судоходства принял турбину ТНД-17, изготовленную для ледокола "Урал" Уральским турбинным заводом (холдинг "РОТЕК"). Это шестая турбина для серии новых российских ледоколов проекта "22220" — "Арктика", "Сибирь" и "Урал". Для каждого из ледоколов УТЗ изготовил по две турбины и два конденсатора. Все производственные работы велись под техническим наблюдением представителей Российского морского регистра.

Изготовленное на заводе оборудование будет работать в составе атомной турбо-электрической установки.

Применение электрической схемы движения значительно повысит маневренность ледоколов и позволит использовать мощность реактора практически мгновенно, без инерции, характерной для традиционных приводов. Кроме того, ледоколы проекта "22220" обеспечат России круглогодичную навигацию в арктических морях: мощная энергоустановка даст новым ледоколам возможность преодолевать многолетние льды толщиной до трёх метров, а изменяемая осадка позволит работать не только в открытом море, но и в руслах Енисея и Оби.

"На заре своей истории Уральский турбинный завод уже выпускал паровые турбины для судов. Поэтому производство оборудования для ледоколов стало для нас не только ответственной задачей, но и своего рода возвращением к истокам. Сегодня судовые турбины УТЗ обладают кратно большей мощностью, чем 80 лет назад. Надежную работу таких машин в морских условиях обеспечивает применение передовых решений при их разработке и производстве. Для этого проекта мы освоили новые технологии и оборудование, оснастили и аттестовали заводские лаборатории, внедрили жесткие стандарты в систему менеджмента качества", - отметил генеральный директор УТЗ Игорь Сорочан.

Напомним, что Уральский турбинный завод получил лицензию Атомного надзора РФ на право конструирования и изготовления оборудования ядерных установок, в том числе для судов и плавсредств. Была Это же классификационное общество аттестовало работу заводских лабораторий.