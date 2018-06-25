В Мексике введена в эксплуатацию СЭС Don Jose мощностью 238 МВт

Международная энергетическая компания Enel Group, специализирующаяся в сфере производства и распределения электроэнергии, в лице своего дочернего предприятия в Мексике - Enel Green Power Mexico (EGPM), торжественно ввела в эксплуатацию фотоэлектрическую СЭС Don Jose мощностью 238 МВт в г. San Luis de la Paz в мексиканском штате Guanajuato.

Это один из самых важных проектов, реализованных Enel Green Power в Мексике, после проведенной в стране в 2013 г. энергетической реформы. Первым проектом сооружения СЭС, реализуемым Enel Green Power в Мексике, был проект строительства СЭС Villanueva проектной мощностью 754 МВт - самой крупной фотоэлектрической станции в мире.

Инвестиции в строительство СЭС Don Jose, которая была введена в эксплуатацию на 5 месяцев раньше проектного срока, составили $ 220 млн. Рентабельность СЭС Don Jose обеспечивается 15-летним контрактом на продажу определенных объемов электроэнергии и 20-летними сертификатами на чистую энергию, выданным EGPM национальным регулятором в энергетике - Федеральной комиссией по электроэнергетике Мексики (Comision Federal de Electricidad, CFE).

СЭС Don Jose является пятой станцией, работающей на ВИЭ, введенной Enel Green Power в эксплуатацию в 2018 г., и с ее учетом общий объем вводов ВИЭ-генерации для компании в целом по миру составил около 1 ГВт.

Кроме того, EGPM недавно подписала соглашение с CFE о расширении станции с увеличением установленной мощности СЭС Don Jose примерно на 10% (опция, предусмотренная контрактом на строительство станции, заключенным с EGPM по результатам первого в Мексике аукциона на долгосрочную поставку мощности, состоявшегося в 2016 г.). Работы по расширению станции, которые позволят увеличить мощность СЭС на 22 МВт, и оцениваемые в ~$ 21 млн, уже ведутся и будут завершены во второй половине 2018 г.

С учетом планируемого расширения площадка СЭС Don Jose будет занимать территорию в 1 300 га, на которой будет установлено 850 тыс. фотоэлектрических панелей, способных вырабатывать более 625 ГВт*ч электроэнергии в год.

EGPM является крупнейшим по установленной мощности и портфелю проектов оператором объектов ВИЭ-генерации в Мексике. В настоящее время активы компании в стране составляют 1 415 МВт генерирующей мощности на базе ВИЭ, из которых 675 МВт приходится на ветровую, 687 МВт - на солнечную и 53 МВт - на гидрогенерацию. Компания завершает строительство СЭС Villanueva (754 МВт).