Энергетики готовят оборудование Караглинской ТЭЦ к зиме

Подстрели коллегу по цеху
27 июня 2018, 16:39
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС
Ремонтная программа теплового оборудования на Каргалинской ТЭЦ перешагнула "экватор". Одним из крупнейших мероприятий кампании этого года стал капитальный ремонт котлоагрегата №3. Подрядчиком работ выступает филиал компании "ЭнергоремонТ Плюс".
На сегодняшний день выполнен ремонт барабана, узла питания, арматуры, газовоздуховодов котла, а также осуществлена замена поясов жёсткости фронтового экрана.
Работы планируется завершить к началу августа 2018 года.