Энергетики готовят оборудование Караглинской ТЭЦ к зиме

Ремонтная программа теплового оборудования на Каргалинской ТЭЦ перешагнула "экватор". Одним из крупнейших мероприятий кампании этого года стал капитальный ремонт котлоагрегата №3. Подрядчиком работ выступает филиал компании "ЭнергоремонТ Плюс".

На сегодняшний день выполнен ремонт барабана, узла питания, арматуры, газовоздуховодов котла, а также осуществлена замена поясов жёсткости фронтового экрана.

Работы планируется завершить к началу августа 2018 года.