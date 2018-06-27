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Отраслевые новости: Энергетика

Энергетики готовят оборудование Караглинской ТЭЦ к зиме

Энергетики готовят оборудование Караглинской ТЭЦ к зиме

27 июня 2018, 16:39
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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Ремонтная программа теплового оборудования на Каргалинской ТЭЦ перешагнула "экватор". Одним из крупнейших мероприятий кампании этого года стал капитальный ремонт котлоагрегата №3. Подрядчиком работ выступает филиал компании "ЭнергоремонТ Плюс".

На сегодняшний день выполнен ремонт барабана, узла питания, арматуры, газовоздуховодов котла, а также осуществлена замена поясов жёсткости фронтового экрана.

Работы планируется завершить к началу августа 2018 года.

Компания: ПАО "Т Плюс"
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