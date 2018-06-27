Количество отключений неплательщиков в КБР снизилось за два года в три раза

Для улучшения платежной дисциплины потребителей электроэнергии филиал МРСК Северного Кавказа - "Каббалкэнерго" (входит в ГК "Россети") активно выполняет мероприятия по отключению от питающей сети объектов неплательщиков по заявкам энергосбыта АО "Каббалкэнерго". Мероприятия проводятся строго в соответствии с Постановлением Правительства РФ №422 в случаях, когда счета за энергию не оплачиваются в течение двух и более месяцев, независимо от величины задолженности.

За пять месяцев текущего года получено 25 118 заявок о прекращении обслуживания должников, из них около трех процентов (всего 706), при отсутствии с их стороны должной реакции отключены от питающей сети. Среди них – 632 физлица.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года общее количество отключений снизилось на 25 %, в сравнении с 2016 г. – в три раза.

В тройку районов КБР, на которые пришлось наибольшее количество обесточенных за долги абонентов, вошли Баксанский, Прохладненский и Чегемский. Своевременно не оплатили задолженность и были отключены 205 неплательщиков в Баксанском районе, включая городской округ Баксан. За нарушения сроков оплаты без света остались 124 потребителя в Прохладненском районе, 102 – в Чегемском.

Одновременно более 97 % от всех поступивших заявок в количестве 24 412 были отозваны, так как абоненты поспешили погасить долг до введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления электроэнергии.

Значительное снижение количества отключений, рост платежной дисциплины потребителей электроэнергии происходит благодаря системной работе филиала МРСК Северного Кавказа - "Каббалкэнерго". Энергетики отрабатывают весь объем заявок, также важной частью является постоянное информирование жителей обо всех негативных последствиях неплатежей, тематические акции "Стоп, энерговор!".

Филиал МРСК Северного Кавказа – "Каббалкэнерго" призывает абонентов своевременно оплачивать потребленную электроэнергию и напоминает, что, согласно закону, для возобновления энергоснабжения помимо 100-процентной оплаты необходимо компенсировать электросетевой компании все расходы, связанные с введением ограничения и последующим его восстановлением.

С прошлого года внесены изменения в порядок введения ограничения режима потребления электрической энергии в части сокращения сроков и этапов процедуры ограничения электроснабжения потребителей. При наличии законных оснований для ограничения электроснабжения процедура сокращается до одного этапа – введения полного ограничения потребления электроэнергии.

Применяется увеличение пени за просрочку платежей. Со второго месяца просрочки штраф составляет 1/300 ставки рефинансирования, с четвертого месяца пени – 1/130 ставки.

В КоАП РФ также установлена административная ответственность за нарушение исполнения обязательств по оплате энергоресурсов. Штрафы для юридических лиц составляют 100 - 300 тыс. руб. Должностные лица заплатят штраф 40 - 100 тыс. руб. или могут быть дисквалифицированы на срок от двух до трех лет.