"Металлисты" в очередной раз посягнули на имущество хабаровских энергетиков

С начала июня специалисты филиала АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети" зафиксировали семь краж с подведомственных объектов электроэнергетики. Неустановленные лица разграбили две трансформаторные подстанции и крупный центр питания, подвергнув смертельной опасности себя и местных жителей.

Объектом хищения во всех случаях стал черный и цветной металл. С трансформаторных подстанций, одна из которых расположена в Комсомольском муниципальном районе, другая – в Хабаровском районе, сняты двери и створки, преграждающие путь к действующим электроустановкам. На подстанции 110 кВ "ДВПТФ" в районе села Некрасовка (Хабаровский район) разграблено энергооборудование, содержащее цветной металл.

По предварительным подсчетам, совокупный прямой ущерб от незаконных действий сторонних лиц сетевой организации составляет порядка 600 тысяч рублей.

- Злоумышленники в поисках легкой наживы не задумываются о плачевных последствиях своих противоправных действий. Открытый по их вине доступ к находящимся под напряжением электроустановкам, расположенным вблизи населенных пунктов, мог привести к их собственной смерти или к серьезным увечьям местных жителей. В данном случае речь идет о детях, которые в период школьных каникул большую часть времени предоставлены сами себе, - комментирует помощник директора Хабаровских электрических сетей по безопасности Лариса Циба.

Проводятся следственно-оперативные действия по поиску виновных лиц. Просьба к гражданам, имеющим информацию о данных случаях, сообщить ее по телефону горячей линии 8 800 1000 397.