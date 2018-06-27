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"Русгидро" уведомила Киргизию о подготовке иска в суд в Гааге по каскаду ГЭС

Русгидро уведомила Киргизию о подготовке иска в суд в Гааге по каскаду ГЭС

27 июня 2018, 14:11
Рубрика: В мире
Метки: РУСГИДРО

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"Русгидро" уведомила Киргизию о подготовке иска в суд в Гааге по Верхне-Нарынскому каскаду ГЭС, вскоре его подаст, сообщил в ходе собрания акционеров глава "Русгидро" Николай Шульгинов.

"По приглашению киргизской стороны выезжает завтра-послезавтра наша делегация для продолжения переговоров. Хотя мы не ожидаем положительных результатов. Мы параллельно с переговорами реализуем мероприятия по рассмотрению спора в международном арбитраже в Гааге, уведомление было направлено киргизской стороне. Материалы направлены в постоянный третейский суд. Дальше идет подбор состава арбитров, после этого будет подготовлен и направлен иск в этот суд", — сообщил Шульгинов.

Постоянная палата третейского суда (ППТС, Permanent Court of Arbitration, PCA) — международный арбитражный суд, расположенный в Гааге.

Киргизия и Россия договорились о строительстве Камбаратинской ГЭС-1 при участии "Интер РАО" и Верхненарынского каскада ГЭС при участии "Русгидро" в 2012 году. В 2016 году власти Киргизии в одностороннем порядке расторгли соглашения с Россией о совместной реализации этих двух проектов. "Русгидро" после этого заявляла о намерении обратиться в международный арбитраж.

В июле 2017 года экс-премьер Киргизии Сооронбай Жээнбеков, впоследствии избранный президентом страны, подписал соглашение с чешской компанией Liglass Trading CZ о возобновлении строительства Верхненарынкого каскада ГЭС, начатого Киргизией совместно с "Русгидро". Соглашение с чехами предусматривало, что Liglass Trading в течение месяца погасит долг Киргизии перед российским инвестором в размере 37 миллионов долларов. Однако в октябре правительство Киргизии расторгло соглашение с чешской компанией из-за того, что она не выполнила это обязательство в срок.

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