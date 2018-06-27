Специалисты МРСК Юга обеспечили энергией самый жаркий матч Чемпионата

"Из-за установившейся в Ростовской и Волгоградской областях жары усилен контроль за основными показателями. Тщательная подготовка и взаимодействие всех служб, отвечающих за электроснабжение стадионов на нашей территории ответственности, позволяет нам проходить эти ответственные мероприятия в штатном режиме", - прокомментировал текущую ситуацию генеральный директор ПАО "МРСК Юга" Борис Эбзеев.

Сорок градусов в тени – это было слишком даже для футболистов из Саудовской Аравии и Египта. Спортсмены и болельщики признавались, что в Волгограде в этот день было "невероятно жарко". Тем не менее, матч получился драматичным и зрелищным. Как всегда, надежно и качественно отработали на этом матче специалисты ПАО "МРСК Юга" (входит в группу компаний "Россети").

Вечером 25 июня на "Волгоград Арене" собрались без малого 37 тыс. зрителей. В течение первого тайма судья, который на игре не вправе раздавать карточки, назначил сразу два пенальти. И этот накал футбольных страстей совпал с максимальной пиковой нагрузкой стадиона "Волгоград Арена", которая по данным Ситуационно-аналитического центра МРСК Юга была зафиксирована в 18.00 и составила 3,97 МВт. Забить решающий мяч удалось на последних секундах компенсированного времени – сборная Саудовской Аравии вырвала волевую победу над египтянами, после чего нагрузка стадиона снизилась до 3,5 МВт.

Работая в дни Чемпионата в особом режиме, специалисты волгоградского филиала МРСК Юга обеспечивают надежное и бесперебойное энергоснабжение матчей, постоянно взаимодействуют со службами, ответственными за эксплуатацию электросетей стадиона. Ситуационно-аналитический центр Чемпионата мира по футболу волгоградского филиала МРСК Юга с 1 июня круглосуточно координирует работу всех служб, ответственных за ликвидацию возможных аварийных ситуаций во время первенства.