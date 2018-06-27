За пять месяцев энерговоры возместили филиалу "Карачаево-Черкесскэнерго" почти 3 миллиона рублей

Специалисты филиала МРСК Северного Кавказа - "Карачаево-Черкесскэнерго" (входит в ГК "Россети") в течение пяти месяцев текущего года в ходе плановых проверок и рейдовых мероприятий выявили 92 факта неучтенного потребления, приведших к хищениям более 730 тыс. киловатт-часов электроэнергии стоимостью 1,6 млн рублей.

Ущерб от незаконных действий пяти юридических лиц составил почти 1,3 млн рублей, а 87 физических лиц в обход приборов учета потребили электроэнергии на 272 тыс. рублей.

За этот же период по 141 составленному акту безучетного энергопотребления в полезный отпуск включено 1,2 млн киловатт-часов электроэнергии, а энерговоры возместили почти 2,9 млн рублей ущерба.

Так, в зоне ответственности Прикубанских РЭС энергетиками у одного из местных индивидуальных предпринимателей было обнаружено нарушение госпломбы на приборе учета. После составления акта безучетного потребления данный потребитель возместил ущерб сетевой организации на сумму почти 1,1 млн рублей.

Всего же с начала года в РЭС было выявлено 16 фактов энерговоровства: у трех потребителей на приборах учета обнаружен магнит, используемый для остановки счетного механизма, у одного потребителя был установлен геркон, выявлены факты подключения к сетям в обход приборов учета электроэнергии. По всем фактам составлены акты безучетного энергопотребления, и недобросовестные граждане не только оплатили ущерб от своих действий филиалу, но и будут подвергнуты административному наказанию.

Отдельные не чистые на руку потребители Усть-Джегутинских РЭС чаще всего для своих махинаций прокалывают или зачищают вводной самонесущий изолированный кабель (СИП) и подключаются к энергосетям до прибора учета. Этим же грешат и недобросовестные потребители Зеленчукских и Карачаевских РЭС.

Энергетики филиала МРСК Северного Кавказа - "Карачаево-Черкесскэнерго" напоминают, что работа по выявлению фактов неучтенного энергопотребления проводится в филиале на регулярной основе, поэтому любые попытки несанкционированного вмешательства в нормальную схему электроснабжения и работу прибора учета электроэнергии рано или поздно будут пресечены. Более того, все материалы по выявленным фактам энерговоровства передаются в правоохранительные органы республики, а это означает, что кроме возмещения ущерба электросетевой компании, недобросовестные потребители будут подвергнуты еще и штрафным санкциям: для нарушителей - физических лиц штраф он составляет 10-15 тысяч рублей, для должностных лиц — 30-80 тысяч рублей или дисквалификация на срок от года до 2-х лет, для юридических лиц – 100-200 тысяч рублей.