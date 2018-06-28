Студенты СКГГТА из Карачаево-Черкесии представили на конкурс "Подскажем потребителю" 12 работ

В филиал МРСК Северного Кавказа - "Карачаево-Черкесскэнерго" (входит в ГК "Россети") для участия в конкурсе "Подскажем потребителю" поступило 12 работ студентов второго и третьего курсов факультета дизайна и искусств Северо-Кавказской государственной гуманитарно-технологической академии (СКГГТА).

Инициатором данного конкурса, который проводится во всех субъектах СКФО и направлен на повышение уровня знаний среди потребителей электроэнергии о необходимости соблюдения правил электробезопасности, предотвращения случаев электротравматизма сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса, является ПАО "МРСК Северного Кавказа".

Надо отметить, что студенты факультета дизайна и искусств вуза принимают самое активное участие в различных республиканских и всероссийских конкурсах, а в конкурсе энергетиков "Подскажем потребителю" они участвуют уже во второй раз.

Для студентов такие конкурсы являются хорошей проверкой практических навыков, поскольку одним из основных направлений их обучения является графический дизайн, разработка дизайнерских проектов в области рекламы и полиграфии.

Участникам конкурса необходимо было подготовить конкурсную работу – эскиз графически оформленной листовки, билборда или плаката с оригинальным текстом и слоганом на тему электробезопасности. Помимо этой темы, студентами были также представлены работы на тему борьбы с хищениями электроэнергии.

Насколько хорошо удалось это сделать студентам СКГГТА и удалось ли им раскрыть тему конкурса, будет оценивать жюри, в состав которого вошли представители руководства МРСК Северного Кавказа.

При оценке работ и поощрении победителей будет учитываться новизна идеи, ее оригинальность, выразительность и привлекательность. А также способность донести до потребителей электроэнергии важную информацию, касающуюся неукоснительного соблюдения правил электробезопасности.

Отбор лучших работ будет проведен до 30 июня, а награждение победителей и финалистов конкурса пройдет 1 октября 2018 года.

Победителей и призеров конкурса наградят дипломами, благодарностями и памятными призами МРСК Северного Кавказа. А по итогам конкурса в адрес руководства высшего учебного заведения будут направлены официальные письма ПАО "МРСК Северного Кавказа" с ходатайством отметить победителей конкурса, проявивших знания правил электробезопасности, творческий подход и креативность мышления.