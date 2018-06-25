Более 6,3 тысяч обращений от потребителей приняли ставропольские энергетики в 2018 году

Число обращений потребителей в энергокомпанию выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщили в отделе взаимодействия с клиентами филиала МРСК Северного Кавказа - "Ставропольэнерго" (входит в ГК "Россети"), 71 % потребителей (4 543 человека) лично пришли за консультациями в Пункты по работе с потребителями (ПРП), действующие в районных электрических сетях. В целом, 1 317 обращений (21 %) касались вопросов технологического присоединения; 1 580 обращений (25 %) – коммерческого учета, а 331 обращение (5 %) – технического обслуживания.

Каждое поступающее обращение потребителей сотрудники энергокомпании детально рассматривают и направляют в соответствующие подразделения для решения и исполнения заявок. С особым вниманием энергетики подходят к решению возникающих проблемных ситуаций. Так, сотрудники Междуреченского УЭС Кочубеевских РЭС оперативно отреагировали на обращение из хутора Новозеленчукского, и спилили дерево, препятствующее обеспечению безопасности воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ.

Жителей поселка Катасон, проживающих на ул. Совхозной, беспокоили перепады напряжения. Специалисты Прикумских электрических сетей филиала МРСК Северного Кавказа - "Ставропольэнерго" оперативно отреагировали на обращение жителей и провели необходимые корректирующие мероприятия. На ВЛ 0,4 кВ от закрытой трансформаторной подстанции ТП 16/200 был заменен существующий оголенный провод на самонесущий изолированный (СИП). После проведенных работ напряжение в сети стало соответствовать требованиям ГОСТа.

По аналогичному обращению от жителя села Надежда Шпаковского района, принято решение, и в скором времени начнутся работы. Сотрудники Западных электрических сетей проведут замену существующих проводов воздушной линии 0,4 кВ, идущих от ТП-6/166, на самонесущий изолированный провод.

Еще одно обращение в адрес сотрудников Западных электрических сетей поступило от жителя хутора Родниковского. Абонент пожаловался на периодические отключения электроэнергии в хуторах Родниковский и Сотниковском. Для решения вопроса энергетики разработали ряд корректирующих мероприятий, которые необходимо провести в два этапа. Первый – установка вакуумной секционирующей ячейки (реклоузера), уже выполнен. Второй этап предполагает замену 20 км провода ВЛ 10 кВ, 480 изоляторов ШС-10 на ШФ-20; и трансформаторов. Этот объем работ потребует значительного большего времени и финансовых затрат. Сроки исполнения по второму этапу запланированы на 2019-2021 годы.

Специалисты филиала МРСК Северного Кавказа – "Ставропольэнерго" не оставляют без внимания ни одно обращение своих абонентов.

- Мы прилагаем максимум усилий, чтобы обеспечить доступность услуг, оказываемых компанией. Ведем мониторинг сроков и качества исполнения мероприятий, обеспечивающих удовлетворенность потребителей. Стремимся своевременно выявлять потребности абонентов и эффективно решать задачи для их удовлетворения, - отметил заместитель директора филиала по реализации и развитию услуг Сергей Бондаренко.