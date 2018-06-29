Четверо жителей Северной Осетии оштрафованы за самовольное подключение к электросетям

Сразу четверо жителей Северной Осетии привлечены в июне текущего года к административной ответственности за самовольное подключение к электрическим сетям. Двое из них проживают в селении Ногкау Алагирского района, по одному во Владикавказе и селении Мичурино Ардонского района.

Мировой суд вынес решения о наложении административного штрафа на указанных граждан по ст. 7.19 КоАП РФ. Нарушителям придется заплатить от 10 тыс. руб. до 15 тыс. руб.

Отметим, что все случаи были зафиксированы сотрудниками АО "Севкавказэнерго" (входит в ГК "Россети"), сами оштрафованные граждане свою вину полностью признали. По выявленным фактам материальный ущерб, нанесенный энергокомпании, в общей сумме составил порядка 32 тыс. руб.

АО "Севкавказэнерго" напоминает всем своим абонентам, что самовольное подключение к электросетям грозит не только административной ответственностью. Подобные деяния могут привести к короткому замыканию и пожару. Это прямая угроза вашей безопасности, безопасности ваших родных, близких и соседей.