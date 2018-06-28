Энергетики МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья мобилизованы в связи с наступающей непогодой

В ближайшие дни в регионах Центрального федерального округа под влиянием холодного атмосферного фронта и в связи с приходом южного циклона ожидаются дожди, грозы, град и сильный ветер. Согласно метеопрогнозам, непогода, в частности, затронет Брянскую, Тверскую, Смоленскую, Орловскую, Белгородскую, Курскую, Ярославскую, Костромскую, Липецкую и Воронежскую области, где работает ПАО "МРСК Центра", а также Калужскую и Тульскую области – регионы ответственности ПАО "МРСК Центра и Приволжья". В настоящий момент обе компании работают в режиме предельной мобилизации и готовы к ликвидации последствий возможных технологических нарушений.

В филиале ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго", в зоне ответственности которого непогода прогнозируется уже в ближайшее время, введен режим повышенной готовности. Организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Мобилизован оперативно-ремонтный персонал. Все бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях.

В случае необходимости режим РПГ будет оперативно введен и в других филиалах. В настоящее время на случай ухудшения погоды здесь реализуется комплекс превентивных мер. Осуществляется непрерывный мониторинг метеообстановки, также усилен контроль за объектами электросетевой инфраструктуры и обеспечено четкое информационное взаимодействие с МЧС, региональными и местными властями.

Сформирован список и определен состав мобильных бригад филиалов МРСК Центра МРСК Центра и Приволжья, готовых в случае необходимости оперативно выдвинуться для оказания помощи в проведении аварийно-восстановительных работ за пределы своих зон операционной ответственности. В общей сложности к ликвидации технологических нарушений во всех филиалах компаний при необходимости могут быть привлечены 2 866 бригад в составе более 14 тысяч человек, 5164 единиц автомобильной и специальной техники, а также ресурсы подрядных организаций. Также в их распоряжении находятся около полутора тысяч резервных источников электроснабжения (РИСЭ) общей установленной мощностью около 55 МВт, которые могут быть задействованы для временной подачи энергоснабжения, в первую очередь социально значимым объектам регионов.

Контакт-центры энергокомпаний в круглосуточном режиме принимает звонки от граждан по бесплатным прямым номерам: МРСК Центра - 8 800-50-50-115 или короткому номеру 13-50 (для стационарных телефонов), а также по телефону +7 915 -38-000-38 в Viber; МРСК Центра и Приволжья: 8-800-100-33-00, а также по телефону +7 (920) 05-05-777 в WhatsApp и Viber.