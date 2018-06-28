Энергетики филиала "Тулэнерго" поздравили выпускников колледжа имени Никиты Демидова с вручением дипломов

Представители филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго" приняли участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам машиностроительного колледжа имени Никиты Демидова, которая прошла на территории Тульского кремля.

Энергетики от всей души поздравили выпускников колледжа, завершивших обучение по специальности "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования" и пригласили их на работу в филиал "Тулэнерго".

Напомним, что электросетевое предприятие и ГПОУ ТО "Тульский государственный машиностроительный колледж имени Никиты Демидова" связывают долгосрочные партнерские отношения в рамках Соглашения о сотрудничестве.

Ежегодно на базе тренировочного полигона корпоративного учебного центра "Энергетик" по инициативе министерства образования региона проводится завершающий практический этап областного конкурса профессионального мастерства "Наследники Никиты Демидова" среди студентов профессиональных образовательных организаций.

Основными задачами конкурса являются профессиональная ориентация студентов, проверка их готовности к самостоятельной трудовой деятельности, повышение качества образования рабочих и специалистов среднего звена.

Следует отметить, что в филиале "Тулэнерго" придают особое значение сотрудничеству с образовательными учреждениями в сфере профессиональной ориентации выпускников и студентов, а также популяризации рабочих профессий среди молодежи в целях подготовки квалифицированных кадров для электросетевого комплекса региона.

